۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

بهسازی جاده ساحلی جنوب استان بوشهر از انتظارت مردم در کاهش تصادف

فرماندار شهرستان دیر گفت: بهسازی جاده ساحلی جنوب استان بوشهر در محور بردخون–دیر از انتظارات مردم برای کاهش تصادفات است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید علیرضا سجادی امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در بررسی پروژه جاده ساحلی بردخون به دیر از تخصیص 41 میلیارد تومان اعتبار به این طرح طی یک سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: در دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به این پروژه شده و با وجود محدودیت‌های اعتباری، روند تأمین و تزریق منابع مالی برای تکمیل آن ادامه دارد.

فرماندار شهرستان دیر با اشاره به روند اجرایی پروژه افزود: در حال حاضر عملیات احداث ابنیه فنی، تعریض مسیر و اجرای روکش آسفالت با سرعت در حال انجام است و تلاش می‌شود این محور مهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری مطلوب برسد.

وحید امیری
مهدی ارجمند

