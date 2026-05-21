به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی این استان امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: در این نمایشگاه صنایع‌دستی که به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی برپا شده است، هنرمندان و تولیدکنندگان حوزه صنایع‌دستی آثار خود را در رشته‌های مختلف از جمله صنایع‌دستی دریایی، بافته‌های داری، حصیربافی، زیورآلات سنتی، سفال و سرامیک، تذهیب و معرق عرضه خواهند کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: این نمایشگاه تا ۸ خرداد سال جاری ادامه دارد. علاقه‌مندان می‌توانند هر روز صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۲۳ در محل گالری معاونت صنایع‌دستی استان بوشهر واقع در میدان امام خمینی(ره) از این نمایشگاه بازدید کنند.

او در پایان بیان کرد: برگزاری این نمایشگاه که به همت شرکت تعاونی آفرندنگاران زاگرس برگزار شده فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان صنایع‌دستی استان است و امیدواریم استقبال علاقه‌مندان موجب رونق تولید و ترویج فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی شود.

