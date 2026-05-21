۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۴

برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی در بوشهر به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی

به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی، نمایشگاه صنایع‌دستی در استان بوشهر برگزار می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی این استان امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: در این نمایشگاه صنایع‌دستی که به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی برپا شده است، هنرمندان و تولیدکنندگان حوزه صنایع‌دستی آثار خود را در رشته‌های مختلف از جمله صنایع‌دستی دریایی، بافته‌های داری، حصیربافی، زیورآلات سنتی، سفال و سرامیک، تذهیب و معرق عرضه خواهند کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: این نمایشگاه تا ۸ خرداد سال جاری ادامه دارد. علاقه‌مندان می‌توانند هر روز صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۲۳ در محل گالری معاونت صنایع‌دستی استان بوشهر واقع در میدان امام خمینی(ره) از این نمایشگاه بازدید کنند.

او در پایان بیان کرد: برگزاری این نمایشگاه که به همت شرکت تعاونی آفرندنگاران زاگرس برگزار شده فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان صنایع‌دستی استان است و امیدواریم استقبال علاقه‌مندان موجب رونق تولید و ترویج فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی شود.

کد خبر 1405023102396
وحید امیری
دبیر مهدی ارجمند

