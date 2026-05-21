بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در نشست صمیمانه فعالان حوزه بومگردی که عصر روز گذشته چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شد فعالان حوزه بومگردی دیدگاهها و مطالبات خود را با مدیران استانی در میان گذاشتند و زمینههای همکاری و رفع چالشها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ادامه این نشست، نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر ضمن تبریک روز ملی بومگردی، بومگردیها را یکی از کانونهای اصلی توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روستاها عنوان کرد و افزود: امنیت، رکن اصلی توسعه گردشگری محسوب میشود.
ابراهیمی با اشاره به آثار منفی جنگ رمضان بر حوزه گردشگری استان، خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمن جنگ رمضان را به ما تحمیل کرد، صنعت گردشگری استان بوشهر متحمل خسارات جدی شد. برای رفع بخشی از این آسیبها، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شد و در این جلسات تصمیمات خوبی اتخاذ شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر همچنین اظهار امیدواری کرد با همکاری و مشارکت فعالان حوزه بومگردی، بتوان مشکلات این بخش را به حداقل رساند و زمینه بهبود فضای گردشگری استان را فراهم ساخت.
این نشست با تاکید بر همافزایی بیشتر میان فعالان بومگردی و دستگاههای اجرایی جهت حمایت از توسعه بومگردیها در استان بوشهر به کار خود پایان داد.
