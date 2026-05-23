میراث آریا: آبراه خلیچ فارس به دلیل اهمیت راهبردی در جغرافیای سیاسی اقتصادی و امنیتی جهان در طول تاریخ همواره مورد طمع و سوء‌ استفاده کشورهای سودجو و قدرت طلبی بوده‌است که بخاطر منافع خود دست به چپاولگری‌های فراوانی در کشورهای منطقه می‌زدند و همین اعمال استعمارطلبانه آنها باعث می‌شد تا قهرمانان بزرگی برای دفاع از سرزمین آبا و اجدادی و مردم از میان جوامع محلی سر بر آوردند در مقابل آنان علم کنند و ناچارشان کنند که دندان طمع خود را از این منطقه بکشند و با سرشکستگی به ممالک خود بازگردند.

پرتقالی ها اولین استعمار گرانی بودند که به خلیج فارس هجوم آوردند و بخش های عمده ای از جزایر و بنادر آن را تصرف و به پایگاه های نظامی و حکمرانی خود تبدیل کردند، آنان بویژه در جزایر جنوبی خلیج فارس از جمله هرمز بیشتر حضور داشتند و ظلم و آزار اذیت آنان بر مردم بومی این مناطق به حدی رسید که آنان به ناچار تاب نیاوردند دست به قیام‌های متعددی علیه این اشغالگران و استعمارگران زدند.

در نهایت حکومت مرکزی ایران در زمان شاه عباس صفوی امام قلی خان سردار مبارز خود را با سپاهش روانه مبارزه با استعمار گران در جزیره هرمز کرد و این فرمانده شجاع حکومت صفوی به کمک نیروهای مردمی پس از جنگ های متعدد و متمادی با تجاوزگران و استعمارگران پرتغالی موفق به شکست آنها و بیرون راندنشان از جزیره هرمز و خلیج فارس شد.

پس از پرتغالی‌ها، هلندی‌ها و انگلیسی‌ها وارد خلیج فارس شدند که در این ارتباط دلاورمردان ایرانی بویژه سرداران و اسطوره‌های بزرگ و مطرحی همچون «میرمهنا» بندرریگی و شهید رئیسعلی دلواری، شهید نادر مهدوی و دیگر شهدای خلیج فارس و دریابان شهید سردار علیرضا تنگسیری از استان بوشهر برای دفاع از خاک و آب کشور جانانه از خلیج نیلگون فارس به عنوان سند معتبر و ابدی سرزمین جاودان ایران در برابر بیگانگان مقابله کردند.

پرتقالی‌ها، هلندی‌ها و انگلیسی‌ها کشورهای قدرتمند آن زمان بویژه در بخش دریایی بودند که هرکدام به نوبه خود بر بخش هایی از جزایر و بنادر خلیج فارس مسلط شده و برخی بیش از یک تا دو قرن براین مناطق حکمرانی کردند.

پس از پرتقالی‌ها که توسط امام قلی‌خان از جزیره هرمز بیرون رانده شدند، هلندی‌ها نیز به قصد تسلط براقتصاد و تجارت منطقه خلیج فارس سعی کردند با ایجاد مراکزتجاری و حتی قلعه های نظامی(قلعه موسل استاین درخارگ) تا بنادر خلیج فارس به عنوان شاهرگ حیاتی و اقتصاد منطقه را قبضه کنند و بازار تجارت را دردست خود داشته باشند وهیچ گونه منافعی به صاحب اصلی آن سرزمین که مردم محروم باشند، نرسانند.

میرمهنا بندر ریگی که روحیه استعمار ستیزی داشت، حرکات آنها را زیر نظر گرفت و تحمل اعمال ستمگرانه آنان را نداشت، در زمان حکومت کریم خان زند علیه هلندی‌ها در جزیره خارگ علم قیام برافراشت و در سال های ۱۱۴۱ و ۱۱۴۵ خورشیدی میر مهنا به قشون هلندی در خارگ حمله کرد و به آنها ضربات سنگینی وارد کرد.

اقدام‌های جنگی میرمهنا آنقدر مقتدرانه بود که همه ناوگان‌های نظامی متعلق به دولت‌های استعمارگر هلند، انگلیس و پرتغال از حمله او در خلیج فارس دچار رعب و وحشت شده بودند و به همین دلیل مرتب از دولت‌های مرکزی خود طلب نیرو و کمک می‌کردند.

میرمهنا، حضور بیگانگان را در ایران موجب فقر مردم می‌دانست و برای مبارزه با آنها تصمیم می‌گرفت بر راه‌های بازرگانی (دریایی، زمینی) فائق آید، در ژانویه سال ۱۷۶۶ میلادی، قلعه موسلستاین هلندی‌ها در جزیره خارگ را به تصرف خود در آورد و این نیروهای اشتغالگر را از مقر مرکزی آنان اخراج کرد.

مهمترین کار میرمهنا شکست و بیرون راندن هلندی‌ها از جزیره خارگ بود، او برای این کار به جمع‌آوری نفراتی می‌پرداخت و به مدت ۱۵ سال به عنوان قدرتی بلامنازع و قهرمانی شکست ناپذیر بر خلیج فارس حاکمیت کرد.

میرمهنا دوغابی (بندرریگی)، در سال ۱۱۱۴ خورشیدی در زمان پادشاهی کریم خان زند در بندر کوچکی از توابع بندر گناوه در استان بوشهر به نام بندر ریگ به دنیا آمد، پدر او میر ناصر بندرریگی نام داشت که در واپسین سال‌های فرمانروایی نادرشاه افشار، حاکم بندر ریگ و رود حله و جزیره خارک بود، او درسال ۱۱۸۲ هجری قمری به شهادت رسید.

اما استعمار گرانی که بیش از همه ساکنان بندرها و جزایر خلیج فارس را مورد ظلم و آزار قرار دادند و منابع آنها را به یغما بردند، انگلیسی‌ها بودند، آنها چهار بار به بوشهر تجاوز کردند و هر بار با مقاومت و مبارزه مردم رو برو شدند تا اینکه شهید رئیسعلی دلواری و همرزمان وی با پیروی از فتوای علما و مراجع زمان جنگ های متعدد و سختی را علیه آنها آغاز کردند و موفق شدند با وجود شهدای زیاد متجاوزان انگلیسی را از خاک بوشهر و خلیج فارس بیرون برانند.

با وقوع جنگ هرات و سپس تحولات جنگ جهانی اول، حضور نظامی انگلیس در جنوب ایران بیشتر شد، اما مقاومت مردم بوشهر و دلیرمردان تنگستان به رهبری شهید رئیسعلی دلواری مانع تثبیت سلطه آنان شدند، رویدادهایی که چکیده نتایج آن امروز در قبرستان انگلیسی‌ها در محله بهمنی بوشهر به جا مانده‌است تا امروز نیز فرهنگ مقاومت در آن، در قالب کنش‌های مردمی و حضور داوطلبانه برای دفاع از میهن، تداوم داشته باشد.

خلیج فارس به عنوان میراثی گرانبها که نامش به درازای تاریخ و تمدن بشری است همواره نماد مقاومت ملت ایران بوده است در ۲ قرن گذشته انگلیسی‌ها چهار بار به استان بوشهر حمله کردند و همه آنها با رهنمودهای مفاخر و ستارگان پرفروغ مانند آیت الله علامه بلادی، سید علی نقی دشتی، مجتهد برازجانی و سردارانی همچون احمد خان و باقر تنگستانی و شهید رئیسعلی دلواری ناکام ماندند.

قبرستان متجاوزان استعمار انگلیسی در بوشهر یکی از مهمترین آثار تاریخی است که نشان از حضور انگلیسی‌ها در جنوب ایران و خلیج فارس دارد، حضوری که به شکست مفتضحانه و جان باختن تعداد کثیری از نیروهای آنها بدست مردم غیور بوشهر منجر شد.

ایالات متحده آمریکا، کشوری که تمدن را به زنجیر سودا بسته است و از آزمایشگاه سیاست، مرگ را صادر می‌کند و بیش از دو قرن و نیم، ۲۲۷ جنگ بر ضد انسان به راه انداخته و بر جان هر ملتی که جرأت «نه» گغتن داشته زخمی گذاشته است، دشمنی با ملت ایران را با غارت منابع و ثروت‌های این سرزمین را در دوران پهلوی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با راه‌اندازی جنگ هشت‌ سالهٔ تحمیلی و حمایت از صدام تا فاجعهٔ آسمان خلیج فارس آغاز کرد و با تحریم‌های همه جانبه و شراکت با رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم تاکنون ادامه داده‌است.

یکی از ابعاد مهم و غیرقابل‌انکار خلیج فارس به عنوان آبراهی مهم برای انتقال انرژی جهانی و نقش آن در امنیت ملی ایران است به همین دلیل همواره تحت نظر ایران قرار دارد و این به معنای حفظ امنیت نه تنها برای کشورمان بلکه برای منطقه و همه دنیا است و نیروهای نظامی و مسلح جمهوری اسلامی ایران، با دقت و آمادگی بالا در این منطقه حضور دارند و هرگونه تهدیدی را با واکنش سریع و قاطع پاسخ می‌دهند.

همچنین شرایط خاص خلیج فارس و تامین امنیت این آبراهه مهم و راهبردی توسط نیروی دریایی سپاه، اشرافیت کامل اطلاعاتی بر تحرکات و جزییات در خلیج فارس دارد و با آمادگی کامل در حال حراست و دفاع از مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران است.

با شروع جنگ تحمیلی بویژه ۱۶ مهرماه ۱۳۶۶ در جزیره استراتژیک فارسی شاهد حماسه‌هایی بودیم در این مقطع زمانی رزمندگان نیروی دریایی سپاه با ایمان به قدرت الهی و با توانمندی و اقتدار به متجاوزان آمریکایی در خلیج فارس ضربات مهلکی زدند که حیثیت سیاسی و نظامی شیطان بزرگ از بین رفت که باید گل سرسبد نبردهای ضد استعماری در خلیج فغارس از آن یاد کرد.

در این نبرد نا برابر و مستقیم در مقابل استکبار سرداران شهید نادر مهدوی، بیژن گرد، توسلی، مبارکی، شفیعی و دیگر شهدای خلیج فارس نقطه اوج ایثارگری ‌و شهادت طلبی را خلق کردند و تا همیشه جاوید شدند.

در تاریخ روابط ایران و آمریکا، هیچ‌گاه روسای جمهوری آمریکا جرأت ورود به جنگ میدانی مستقیم با ایران را نداشته‌اند و همواره تهدید، تحریم و توطئه، ابزار اصلی آنها بوده است، زیرا پنتاگون و مراکز تصمیم‌گیری واشنگتن می‌دانستند که جنگ با ایران به معنای ورود به بن‌بستی غیرقابل بازگشت است.

اما در دور جدید تحولات، آمریکا برای تکمیل راهبرد سلطه خود در جغرافیای سیاسی جهان، ایران را مانع اصلی می‌بیند، چرا که تنها کشور در غرب آسیاست که پذیرای سلطه واشنگتن نیست و نقش محوری در مدیریت مقاومت، اقتصاد منطقه و استقلال سیاسی دارد، با هماهنگی رژیم صهیونیستی فتنه‌های جدیدی را طراحی کردند که ابتدا حمله نظامی صورت گیرد و بعد شورش داخلی؛ در هر دو طرح، با رصد دقیق و تدبیر رهبر شهید انقلاب، نقشه‌های آنان خنثی شد.

اهداف دشمنان در این طراحی‌ها «براندازی نظام اسلامی»، «تسلط بر آبراه‌های استراتژیک از اقیانوس هند تا خلیج فارس»، «توقف کامل پیشرفت هسته‌ای کشور»، «تضعیف توان موشکی»، «جلوگیری از مدیریت جبهه مقاومت توسط ایران» است که به همین منظور با آغاز جنگ تحمیلی سوم (رمضان) و کنترل تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیروهای آمریکایی اقدام به محاصره مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در باره این اقدام آمریکایی‌ها اظهار کرد: به ترامپ یادآور می‌شوم که گزارش‌های مسترچیک، نایب کنسولگری وقت انگلیس در بوشهر به وزارت امور خارجه‌ کشورش، را بخواند تا بینشش نسبت به روحیه سلحشوری و استکبار ستیزی مردم این استان بیشتر شود.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری با اشاره به نقش دریا در معادلات راهبردی کشور تاکید کرد: مستر چیک در گزارش‌های خود نوشته آتش‌بیار معرکه برای مقاومت در مقابل تجاوز انگلیس، مردم بوشهر، رئیس‌علی دلواری و تنگستانی‌ها بودند.

او با اشاره به نقش و سابقه مقاومت مردم استان بوشهر در مقابل تجاوز بیگانگان یادآور شد: اکنون نیز همرزمان سردار شهید علیرضا تنگسیری فرمانده شجاع نیروی دریایی سپاه در این استان آماده نقش آفرینی در این عرصه هستند.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: الان من به ترامپ می‌گویم شما بخواهید بیایید بوشهر، آتش‌بیارِ معرکه‌ دفاع، مردم بوشهر و تنگستان خواهند بود.

صفایی بوشهری با تأکید بر جایگاه راهبردی دریا در قدرت ملی ایران گفت: خلیج فارس و بویژه تنگه هرمز از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی به شمار می‌روند.

امام جمعه بوشهر افزود: توجه به ظرفیت‌های دریایی در نظام محاسبات سیاسی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ویژه دارد و خلیج فارس بویژه تنگه هرمز به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های قدرت و اثرگذاری ایران در منطقه شناخته می‌شود.

صفایی بوشهری گفت: این ظرفیت نه تنها در حوزه نظامی و دفاعی بلکه در عرصه‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی نیز نقش مهمی در افزایش قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران ایفا می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به پیشینه تاریخی مقاومت مردم جنوب کشور یادآور شد: استان بوشهر بیش از پنج قرن سابقه مقاومت در برابر قدرت‌های استعماری از جمله پرتغالی‌ها، هلندی‌ها، فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها دارد و این روحیه ایستادگی همچنان در میان مردم این منطقه زنده و پویا است.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: مردم این خطه از ایران همواره در صف نخست دفاع از کشور قرار داشته‌اند و اگر دشمنی بخواهد از مسیر جنوب و سواحل خلیج فارس تعرضی به ایران داشته باشد با مقاومت جدی و همه‌جانبه مردم و نیروهای مسلح روبه‌رو خواهد شد.

صفایی بوشهری گفت: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده در برابر هرگونه تجاوز متحد و استوار می‌ایستد و هر کشوری در هر سطحی که قصد تعرض به ایران داشته باشد با اراده، ایمان و شجاعت ملت ایران مواجه خواهد شد و این ملت از تمامیت ارضی و منافع ملی خود دفاع خواهد کرد.

او اظهار کرد: حضور مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان نقش مهمی در حفظ امنیت منطقه، صیانت از منافع ملی و تثبیت جایگاه راهبردی ایران در معادلات منطقه‌ای دارد.

شهید علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان جنگ تحمیلی سوم شجاعانه در مقابل بزرگترین ارتش دنیا در خلیج فارس و دریای عمان ایستاد، ناوگان ارتش آمریکا را از خلیج فارس و دریای عمان بیرون راند و تنگه هرمز را بست و آمریکا و همپیمانان او را به زانو درآورد.

