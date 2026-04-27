به گزارش خبرنگار میراث آریا، ظهر روز یکشنبه ششم اردیبهشت ١۴٠۵ جلسه بررسی مدیریت و بهرهبرداری اصولی از عرصههای تاریخی و طبیعی با میزبانی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان و با حضور فرماندار تالش، مدیرکل حفاظت محیطزیست گیلان، نمایندگان ادارهکل منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر لیسار، معاونتها و نماینده حقوقی ادارهکل و مدیران پایگاههای میراثفرهنگی برگزار شد.
در این جلسه یوسف سلمانخواه با بیان لزوم نگرش مبتنی بر گفتمان کارآمدی بر ضرورت نگاه آینده نگرانه به عنوان جز جدایی ناپذیر نظام سیاستگذاری و برنامهریزی زیرساختهای گردشگری درعرصههای تاریخی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: همافزایی نهادی، زمانی امکانپذیر خواهد بود که آینده نگری به توافقی راهبردی میان دستگاهها بدل شده و در چارچوبی واحد به خلق آیندهای مطلوب بیندیشند. این همان گفتمان مشترکی است که باید در قالب چشم اندازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیگیری شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تشریح ظرفیتهای توسعهگردشگری این مناطق افزود: ضروری است چالشهای پیش روی عرصههایی از جمله پارک جنگلی قلعهرودخان، قلعه صلصال، محوطه تاریخی هفتدغنان(شهر تاریخی گسکرات) و پارک جنگلی دکتر درستکار (اسپیمزگت)، که تحت مدیریت مشترک دستگاههای مختلف قرار دارند برای بهرهبرداری اصولی مورد بررسی قرار گیرند.
در ادامه او به موضوع بررسی تفکیک سند قلعه صلصال و واگذاری آن به سرمایهگذار اشاره کرد و خواستار همکاری و مساعدت تمام دستگاههای مرتبط تا تحقق این موضوع شد.
همچنین اعضای جلسه به بیان نقطهنظرات و دیدگاههای خود در اینخصوص پرداخته و تشکیل کارگروه نظارت بین دستگاهی بهمنظور پایش مستمر این عرصهها مورد تاکید حاضران جلسه بود.
در پایان جلسه، مدیرانکل میراثفرهنگی و محیطزیست استان گیلان، استمرار چنین نشستها و همکاریهای نهادی را زمینهساز تصمیصمسازی آگاهانه و دستیابی به حکمرانی مطلوب آیندهنگر دانستند.
انتهای پیام/
نظر شما