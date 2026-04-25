به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا امیدیراد با اعلام خبر کشفوضبط یک دستگاه فلزیاب و دستگیری دو نفر اظهار کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی از همیاران میراثفرهنگی و برقراری ایست بازرسی روز پنجشنبه سوم اردیبهشت، یک دستگاه فلزیاب از خودرو باری کشفوضبط و طی این عملیات دو نفر دستگیر شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی گیلان تاکید کرد: با عنایت به اینکه دستگاه مکشوفه به همراه متعلقات از نوع فلزیاب بوده به دلیل عدم مجوز از مبادی ذیصلاح توسط متهمان، مشمول بند ۲ و ۸ آیین نامه اجرای هیئت وزیران مصوب سال ۱۳۸۲ و ماده واحد قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی میشود و دستگاه مکشوفه برابر با شیوهنامه امحای ابلاغی از سوی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزاتخانه متبوع برای زدایش به ستاد مرکزی تحویل داده خواهد شد.
او در پایان افزود: پرونده متشکله از متهمان به منظور تعیین و تکلیف به حضور مقام قضایی ارسال شد.
