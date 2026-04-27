بازآفرینی ۸۵۰ هکتار از بافت شهری ملایر

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجید فرجی با اشاره به جایگاه بازآفرینی شهری به‌عنوان یکی از محورهای اصلی معاونت عمرانی و عملکرد شهرداری، بیان کرد: بازآفرینی بافت شهری با اولویت فرهنگی و اجتماعی در دست انجام است.

شهردار ملایر با اشاره به هزینه‌کرد یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای بازآفرینی محله شمس‌آباد، ادامه داد: شبکه آب‌های سطحی این منطقه با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است و تا ماه آینده تکمیل و به طور کل مشکل آبگرفتگی در این محله برطرف می‌شود.

او تأکید کرد: اتفاقات خوبی در حوزه فرهنگی در محلات بازآفرینی رقم خورد که به ویژه در موضوعات فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی ورود مؤثری داشتیم و از بسیاری از معضلات این محلات پیشگیری شد.

فرجی یادآور شد: با اقدامات انجام شده در حوزه بازآفرینی، شور و نشاط در این مناطق ایجاد شده و محلات بازآفرینی اکنون جزء محلات بانشاط و سرزنده شهر به شمار می‌روند.

