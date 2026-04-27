۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۵

بازآفرینی ۸۵۰ هکتار از بافت شهری ملایر

شهردار ملایر گفت: حدود ۸۵۰ هکتار از اراضی درون‌شهری ملایر به حوزه بازآفرینی اختصاص یافته و با هدف بهبود کیفیت محیط زندگی شهری در محلات هدف در دست اقدام است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجید فرجی با اشاره به جایگاه بازآفرینی شهری به‌عنوان یکی از محورهای اصلی معاونت عمرانی و عملکرد شهرداری، بیان کرد: بازآفرینی بافت شهری با اولویت فرهنگی و اجتماعی در دست انجام است. 

شهردار ملایر با اشاره به هزینه‌کرد یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای بازآفرینی محله شمس‌آباد، ادامه داد: شبکه آب‌های سطحی این منطقه با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است و تا ماه آینده تکمیل و به طور کل مشکل آبگرفتگی در این محله برطرف می‌شود.  

او تأکید کرد: اتفاقات خوبی در حوزه فرهنگی در محلات بازآفرینی رقم خورد که به ویژه در موضوعات فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی ورود مؤثری داشتیم و از بسیاری از معضلات این محلات پیشگیری شد.

فرجی یادآور شد: با اقدامات انجام شده در حوزه بازآفرینی، شور و نشاط در این مناطق ایجاد شده و محلات بازآفرینی اکنون جزء محلات بانشاط و سرزنده شهر به شمار می‌روند.

کد خبر 1405020700370
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

