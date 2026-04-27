به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن گیاهی امروز دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای ایجاد انگیزه، رونق و حمایت از مشاغل و هنرمندان نیشابور و با پیگیری‌های انجام شده، این تسهیلات از محل اعتبارات مشاغل خانگی با بهره بانکی چهار درصد به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیشابور ادامه داد: این تسهیلات پس از بررسی‌های کارشناسی توسط کارگروه و کمیته‌های مشاغل خانگی در دو بخش پشتیبان و مستقل به واجدان شرایط اعطا شد.

او تصریح کرد: رشته های فیروزه تراشی، مصنوعات چوبی، نقره و زیورآلات سنتی، فرت‌بافی، سفال و سرامیک، دوخت‌های سنتی، رنگرزی سنتی، گیوه‌بافی، بافتنی‌های سنتی و چرم‌دوزی از جمله رشته های بوده که تسهیلات به آنها پرداخت شد.

گیاهی افزود: در اقدام حمایتی دیگر از سوی اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیشابور تعداد ۳۰ نفر از هنرمندان صنایع‌دستی به نهادهای حمایتی، بنیاد برکت و بنیاد علوی معرفی شده که پس از طی مراحل در صورت واجد شرایط بودن تسهیلات به آنها اعطا می‌شود.

انتهای پیام/