آغاز فاز دوم مرمت مسجد تاریخی میدان شهمیرزاد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کامران شجاعی گفت: با توجه به سالم بودن ستون‌ها و فرونشست سقف مسجد تاریخی میدان شهر نمونه گردشگری بین‌المللی شهمیرزاد، عملیات سقف‌زنی و بازسازی پیرایه مسجد تحت نظر کارشناسان میراث‌فرهنگی استان سمنان آغاز شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهدی شهر افزود: پس از مرمت، احیای مسجد تاریخی میدان امام خمینی (ره) شهر نمونه گردشگری بین‌المللی شهمیرزاد می‌تواند نقطه جذب علاقه‌مندان به گردشگری مذهبی در شهمیرزاد باشد.

او تاکید کرد: گردشگری تعالی‌بخش در شهمیرزاد نیاز به بازتعریف دارد که با همکاری نهادهای مرتبط با این موضوع ازجمله اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، شهرداری شهمیرزاد، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان و این مهم نهادینه می‌شود.

شجاعی با اشاره به اینکه شهر نمونه گردشگری بین‌المللی شهمیرزاد در ۵ کیلومتری شمال شهر مهدی‌شهر واقع‌ شده است، خاطرنشان کرد: مسجد تاریخی میدان امام خمینی (ره) شهر نمونه گردشگری بین‌المللی شهمیرزاد از قدیمی‌ترین مساجد شهمیرزاد است که سال سابقه تاریخی آن بیش از ۴۰۰ است.

انتهای پیام/