به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمد صادق رضویان گفت: کارگاه آموزشی دیجیتال مارکتینگ با شعار از روستا تا دنیای آنلاین، فروش بیشتر و مشتریان گسترده‌تر روز دوم خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۱ صبح در خانه حفاظت محیط زیست و حفاظت از یوز آسیایی در روستای قلعه‌بالا برگزار می شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود افزود: این کارگاه با هدف آشنایی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان محلی با ظرفیت‌های فضای دیجیتال و بهره‌گیری از ابزارهای نوین بازاریابی برگزار می‌شود تا کسب‌وکارهای روستایی بتوانند محصولات و خدمات خود را فراتر از بازارهای محلی معرفی کرده و به بازارهای گسترده‌تری دست پیدا کنند.

او بیان کرد: در این دوره آموزشی که با تدریس استاد خاکسار شهمیرزادی برگزار می‌شود، موضوعاتی همچون حضور در بازارهای داخلی و خارجی، فروش آنلاین و توسعه کسب‌وکار، بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی، روش‌های دسترسی به مشتریان بیشتر و راهکارهای افزایش فروش محصولات روستایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رضویان تصریح کرد: توسعه مهارت‌های دیجیتال در میان جامعه محلی می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی روستاها ایفا کند و زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های فرهنگی، صنایع دستی و محصولات بومی را در سطح ملی و حتی بین‌المللی فراهم آورد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود با اشاره به جایگاه گردشگری و تولیدات محلی در روستای قلعه‌بالا گفت: این روستا به‌عنوان یکی از روستاهای شاخص گردشگری در شهرستان شاهرود، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه صنایع دستی، محصولات بومی و خدمات گردشگری دارد و بهره‌گیری از ابزارهای نوین بازاریابی می‌تواند به معرفی بهتر این ظرفیت‌ها و افزایش درآمد جامعه محلی کمک کند.

او در پایان تأکید کرد: برگزاری چنین کارگاه‌هایی گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی اقتصادی روستا، توسعه گردشگری پایدار و تقویت حضور تولیدکنندگان محلی در بازارهای نوین به شمار می‌رود.

