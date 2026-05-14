برگزاری دوره توانمندسازی و بازآموزی راهنمایان گردشگری استان سمنان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان گفت: در راستای سیاست‌های توسعه‌ای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای ارتقای سطح کیفی خدمات گردشگری، اداره‌کل میراث فرهنگی استان با همکاری مؤسسه آموزشی تخصصی زمین گشت پارس سلسله دوره‌های آموزشی توانمندسازی و بازآموزی راهنمایان گردشگری را در دو قطب مهم گردشگری استان، شهرستان‌های شاهرود و سمنان برگزار شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان افزود: این برنامه‌های آموزشی با هدف به‌روزرسانی دانش فنی، تقویت مهارت‌های ارتباطی و ارتقای توان حرفه‌ای راهنمایان گردشگری طراحی و طی دو روز متوالی اجرا شد، به‌گونه‌ای که در روز نخست ۲۱ اردیبهشت‌ماه این دوره در شهرستان شاهرود و در روز دوم ۲۲ اردیبهشت‌ماه در شهرستان سمنان برگزار شد.

او با اشاره به استقبال فعالان این حوزه از برگزاری دوره‌های آموزشی بیان کرد: این دوره‌ها به مدت چهار ساعت و با حضور ۹۰ نفر از راهنمایان و فعالان برجسته حوزه گردشگری استان برگزار شد که نشان‌دهنده اهمیت آموزش‌های تخصصی و نیاز به بازآموزی در شرایط پویا و متغیر صنعت گردشگری است.

طاهریان تصریح کرد: در این دوره آموزشی، رضا اصل به عنوان مدرس، مباحث کاربردی و تخصصی متعددی را در حوزه راهنمایی گردشگری ارائه کرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان تشریح کرد: از جمله مهم‌ترین محورهای مطرح شده در این دوره را می‌توان به مدیریت گروه‌های گردشگری، آداب و شیوه‌های تعامل با گردشگران خارجی و همچنین مدیریت بحران در مسیرها و برنامه‌های گردشگری اشاره کرد.

او افزود: در این نشست‌ها همچنین بر ضرورت تلفیق دانش نظری با تجربیات میدانی و همگام شدن راهنمایان گردشگری با استانداردهای حرفه‌ای و بین‌المللی تأکید شد تا خدمات ارائه شده به گردشگران با کیفیت مطلوب‌تری همراه باشد.

طاهریان با بیان اینکه منابع انسانی یکی از ارکان اصلی توسعه گردشگری به شمار می‌رود، تاکید کرد: راهنمایان گردشگری به عنوان سفیران فرهنگی هر مقصد، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان سمنان دارند و توانمندسازی آن‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کیفیت تجربه گردشگران داشته باشد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره‌های آموزشی در راستای تقویت شبکه حرفه‌ای راهنمایان گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات در استان سمنان انجام شده است و امید می‌رود با تداوم چنین برنامه‌هایی، سطح خدمات گردشگری در جاذبه‌ها و مسیرهای گردشگری استان افزایش یافته و زمینه برای جذب و ماندگاری بیشتر گردشگران داخلی و خارجی فراهم شود.

