به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای توسعه آموزش‌های تخصصی و توانمندسازی فعالان حوزه گردشگری، دوره آموزشی آشنایی با مدیریت و بهره‌برداری اقامتگاه‌های بوم‌گردی با همکاری مؤسسه آموزشی زمین‌گشت پارس در شهرستان‌های شاهرود و سمنان برگزار شد.

معاون گردشگری اداره‌ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان افزود: این دوره در روزهای ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت‌ماه و هر کدام به مدت چهار ساعت برگزار شد و بیش از ۸۰ نفر از مدیران تأسیسات گردشگری و فعالان این حوزه در آن حضور داشتند و با مباحث تخصصی مرتبط با مدیریت و بهره‌برداری از اقامتگاه‌های بوم‌گردی آشنا شدند.

او با اشاره به محتوای آموزشی این دوره بیان کرد: در این برنامه آموزشی، موضوعاتی همچون مبانی نظری و جایگاه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در زنجیره ارزش گردشگری ایران، اهمیت کیفیت خدمات و تجربه گردشگر، اصول میزبانی محلی و ارائه غذاهای سنتی، همچنین بررسی معماری بومی و زیرساخت‌های اقامتگاه‌های بوم‌گردی مورد بررسی قرار گرفت.

طاهریان تشریح کرد: در بخش‌های دیگر این دوره نیز به موضوعات اجتماعی و فرهنگی مرتبط با فعالیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی از جمله حفظ اصالت‌های محلی، مشارکت جامعه بومی و اجرای برنامه‌های فرهنگی پرداخته شد و شاخص‌های اقتصادی نظیر اشتغال‌زایی، پایداری مالی و استفاده از ابزارهای بازاریابی دیجیتال نیز مورد توجه قرار گرفت.

معاون گردشگری اداره ‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان همچنین با اشاره به مباحث زیست‌محیطی مطرح شده در این دوره تصریح کرد: مدیریت منابع، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت پسماند و بهره‌گیری از فناوری‌های سبز از دیگر محورهای آموزشی این دوره بود که در کنار آن چالش‌های مدیریتی اقامتگاه‌های بوم‌گردی و شیوه‌های ارزیابی و درجه‌بندی آن‌ها در کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت.

او در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره‌ها در راستای سیاست‌های آموزشی و حمایتی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان انجام می‌شود و هدف اصلی آن ارتقای سطح دانش و مهارت فعالان گردشگری برای بهره‌برداری اصولی و پایدار از اقامتگاه‌های بوم‌گردی و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به گردشگران است.

