به گزارش خبرنگار میراث آریا، حجتالاسلاموالمسلمین محمدصادق اکبری، در سفر خود به حوزه قضایی بیارجمند و در دیدار با دهیار و رئیس شورای اسلامی روستای قلعهبالا گفت: روستا هدف گردشگری قلعه بالا بهعنوان یکی از مناطق شاخص گردشگری کشور، در فهرست نامزد ثبت جهانی قرار گرفته و این موضوع میتواند نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای استان سمنان در سطح ملی و بینالمللی ایفا کند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان توسعه گردشگری را عاملی مؤثر در رونق اقتصادی مناطق کمتر برخوردار دانست و افزود: گسترش صنعت گردشگری میتواند زمینه اشتغالزایی، افزایش درآمد، مهاجرت معکوس و بهبود کیفیت زندگی مردم محلی را فراهم کند؛ از اینرو همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی و خدماتی استان در این مسیر ضروری است.
او با بیان اینکه حمایت از سرمایهگذاریهای قانونی و مولد از اولویتهای دستگاه قضایی به شمار میرود، تصریح کرد: دادگستری استان آمادگی دارد در چارچوب قوانین و مقررات، برای رفع موانع حقوقی، اجرایی و قضایی فعالان حوزه گردشگری اقدام کند و بستر توسعه پایدار و متوازن این مناطق را فراهم سازد.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری همچنین بر ضرورت حفظ بافت بومی، محیط زیست و میراث فرهنگی روستای قلعهبالا تأکید کرد و گفت: توسعه گردشگری باید همراه با صیانت از هویت فرهنگی و منابع طبیعی منطقه باشد تا منافع آن بهصورت پایدار نصیب مردم محلی شود.
