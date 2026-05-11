به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور گفت: با حضور ۴۷ شرکت کننده، دوره آموزشی گوهر تراشی و تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی با همکاری اداره زندان شهرستان و شرکت گوهرتراشان پارسیان در زندان دامغان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان با اشاره به نقش مستقیم صنایع‌دستی در اشتغال‌زایی افزود: اجتماع‌پذیری مددجویان، کاهش بزهکاری و جلوگیری از تکرار جرم با کسب مهارت‌های هنری در ایجاد زمینه‌های اشتغال مدد جویان و کمک به تامین معیشت فرد زندانی و خانواده‌هایشان از اهداف اصلی برگزاری این دوره بود.

او بیان کرد: بر اساس توافق انجام‌ شده، برای شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی گواهی رسمی مهارت از سوی معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان سمنان صادر خواهد شد و این گواهی‌ها زمینه لازم برای دریافت مجوز فعالیت یا پروانه کار در حوزه صنایع‌دستی را برای هنرجویان فراهم می‌کند.

انتهای پیام/