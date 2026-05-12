به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در نشست خبری با اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی، به تشریح آخرین وضعیت پروژههای راهبردی و رویدادهای پیشروی این ادارهکل پرداخت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان در مهمترین بخش از سخنان خود، از موفقیت خیرهکننده روستای هدف گردشگری قلعهبالا در عرصههای بینالمللی خبر داد و افزود: پرونده این روستا به عنوان یکی از هشت نماینده نهایی ایران برای ثبت در سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) ارسال شده است و خوشبختانه قلعهبالا با کسب بالاترین امتیاز در شاخصهای استاندارد، با فاصله معناداری در صدر این لیست قرار گرفته است.
او با اشاره به حضور ۶۶ کشور در این رویداد رقابتی، افزود: انتظار میرود تا اواخر تیرماه، نام قلعهبالا به عنوان برند جهانی گردشگری سمنان رسماً اعلام شود که این اتفاق تحولی بنیادین در اقتصاد بومی منطقه ایجاد خواهد کرد.
تاجیک در ادامه، از میزبانی این استان برای جشن بزرگ بومگردیهای کشور خبر داد و اظهار کرد: این رویداد ملی با حضور ۳۵۰ فعال برتر بومگردی و تورلیدرهای مطرح از سراسر ایران برگزار میشود. مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان بیان کرد: برنامههای این رویداد از شامگاه ۳۰ اردیبهشت با اهدای نماد سرو به استاندار سمنان در وزارتخانه آغاز شده و مراسم اصلی روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در روستای قلعهبالا شاهرود با اجرای آیینهای بومی و موسیقی محلی برپا خواهد شد.
او خاطر نشان کرد: این رویداد بزرگترین برنامه گردشگری استان پس از جنگ است که با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و تحرک در فضای کسبوکارهای گردشگری طراحی شده است.
تاجیک در بخش دیگری از این نشست، به اهمیت یافتههای باستانشناسی در استان اشاره کرد و گفت: سایت قوشه یک ذخیرهگاه تمدنی عظیم و حیاتی است و بر اساس ارزیابیهای کارشناسی، این منطقه همسنگ و همتراز با محوطه جهانی جیرفت است که نیازمند توجه ویژه در سطح ملی و تخصیص اعتبارات کاوشگری است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان با تبیین راهبرد جدید ادارهکل برای جلوگیری از هدررفت منابع، بر تکمیل پروژههای نیمهتمام تأکید کرد و افزود: تکمیل ساختمان موزه سمنان، افتتاح موزه دامغان و بازارچههای صنایعدستی در اولویت اجرایی قرار دارند.
او تصریح کرد: همچنین در خصوص منطقه گردشگری آبگرم، جدیترین چالش ما راه دسترسی است چراکه سرمایهگذار بخش خصوصی امکان هزینهکرد در زیرساختهای عمومی را ندارد و ما به دنبال جذب مشارکتهای دولتی برای حل این معضل قدیمی هستیم.
تاجیک از سفر قریبالوقوع قائممقام وزیر میراثفرهنگی به استان در هفته آینده خبر داد و گفت: در این سفر، چالشهای کلان هر سه حوزه میراث، گردشگری و صنایعدستی استان مورد بررسی میدانی قرار خواهد گرفت تا تصمیمات مقتضی برای جهش زیرساختی سمنان اتخاذ شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان در پایان با قدردانی از نقش دیدهبانی اصحاب رسانه، خاطرنشان کرد که معرفی پتانسیلهای بینظیر سمنان و جذب حمایتهای ملی، تنها با همافزایی میان دستگاههای اجرایی و قدرت رسانهها میسر خواهد بود.
در ادامه نشست خبری محمد طاهریان، معاون گردشگری این ادارهکل نیز به تشریح ابعاد برگزاری دومین جشن ملی بومگردیهای کشور پرداخت و اظهار کرد: دومین جشن ملی بومگردیهای کشور با هدف تقویت گردشگری روستایی و معرفی ظرفیتهای بومی ایران برگزار میشود و میتواند نقش مؤثری در ایجاد تحرک دوباره در جریان گردشگری کشور داشته باشد.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با بیان اینکه این رویداد در سطحی فراتر از یک برنامه استانی برنامهریزی شده است، افزود: جشن ملی بومگردیها یکی از رویدادهای مهم گردشگری ایران به شمار میرود که نخستین دوره آن سال گذشته برگزار شد و امسال دومین دوره آن به میزبانی استان سمنان و در روستای هدف گردشگری قلعهبالا برگزار خواهد شد.
او بومگردی را یکی از مهمترین و پرطرفدارترین شیوههای اقامت گردشگری در جهان دانست و تصریح کرد: بومگردی صرفاً به معنای اقامت در یک واحد گردشگری نیست، بلکه مجموعهای از عناصر فرهنگی، زیستی، آیینی و اجتماعی هر منطقه را در بر میگیرد و به معرفی سبک زندگی بومی و اصالتهای فرهنگی کمک میکند.
طاهریان همچنین به ارتباط این رویداد با پرونده ثبت جهانی روستای قلعهبالا اشاره کرد و گفت: برگزاری چنین برنامهای میتواند در تقویت پرونده جهانی این روستا مؤثر باشد، چرا که یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی روستاهای گردشگری، میزان رویدادها، بازتابهای ملی و جریان گردشگری شکلگرفته در آن منطقه است.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با اشاره به ویژگیهای منحصربهفرد روستای قلعهبالا بیان کرد: این روستا در مجاورت یکی از مهمترین زیستگاههای یوزپلنگ ایرانی قرار دارد و همین موضوع، در کنار فرهنگ بومی و شیوههای زیست سازگار با طبیعت، به یکی از امتیازهای مهم این منطقه در حوزه گردشگری تبدیل شده است.
همچنین نسیبه همتی، معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان در این نشست خبری با اشاره به ساماندهی فضاهای اداری و تاریخی مرتبط با ادارهکل میراثفرهنگی استان اعلام کرد: با پیگیریهای انجامشده و حمایت مدیرکل میراثفرهنگی استان، خانه تاریخی تدین از صندوق حفظ و احیا تحویل ادارهکل شد و از روز گذشته اداره میراثفرهنگی شهرستان سمنان در این مجموعه مستقر شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان افزود: فضای قبلی اداره شهرستان سمنان محدود و نامناسب بود و پاسخگوی نیاز همکاران و مراجعان نبود، اما اکنون خانه تاریخی تدین شرایط مناسبتری برای ارائه خدمات فراهم کرده است.
او با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی این مجموعه تاریخی گفت: بخشی از فضاهای خانه تدین برای استقرار تشکلهای حوزه گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی در نظر گرفته شده تا این مجموعهها بتوانند فعالیتهای خود را در فضایی مناسب دنبال کنند.
همتی تصریح کرد: پیش از این، پایگاه بافت تاریخی سمنان فضای مستقل و مشخصی نداشت و فعالیتهای آن در مجموعه ادارهکل انجام میشد، اما اکنون بخشی از خانه تدین به این پایگاه اختصاص یافته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان به تعیین تکلیف بازارچه صنایعدستی و مجموعه نمدمالی سمنان اشاره کرد و گفت: این پروژه طی سالهای گذشته با مشکلات و معارضات حقوقی متعددی مواجه بود که با پیگیری بخش حقوقی ادارهکل، مشکلات موجود برطرف و ساختمان مربوطه بازپسگیری شد.
او افزود: این مجموعه اکنون در مرحله اجرای حکم قرار دارد و پس از طی مراحل قانونی، از طریق سامانه برای تکمیل و بهرهبرداری در اختیار سرمایهگذار قرار خواهد گرفت.
همتی همچنین از ارتقای ساختار سازمانی ادارهکل میراثفرهنگی استان خبر داد و اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده در وزارت میراثفرهنگی، ۷۴ پست سازمانی تخصصی جدید به ساختار ادارهکل استان سمنان افزوده شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان تشریح کرد: این پستها به چارت سازمانی ادارهکل اضافه شده و در حال حاضر مراحل دریافت مجوزهای لازم برای جذب و تأمین نیروهای تخصصی در دست انجام است.
او در پایان اظهارات با اشاره به برنامهریزی برای بهرهبرداری مناسب از بناهای تاریخی استان گفت: درباره برخی مجموعهها از جمله خانه ادب بررسیهایی انجام شده و بر این اساس، صرف کاربری اداری نمیتواند پاسخگوی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی این بناها باشد و بر همین اساس، برنامهریزی شده این بناها با کاربری اقامتی و پذیرایی از طریق سامانه ستاد ایران به بخش خصوصی واگذار شوند تا مردم نیز بتوانند از ظرفیت این فضاهای تاریخی استفاده کنند.
سمانه سلطانی پور، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات انجامشده در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این مدت ۵۲ بازارچه و نمایشگاه صنایعدستی در نقاط مختلف استان سمنان برگزار شد که نقش مهمی در معرفی توانمندی هنرمندان و رونق تولیدات بومی داشته است.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان افزود: همچنین بیش از یکهزار و ۲۴۰ نفر در استان، از ایوانکی تا میامی، در قالب دورههای رایگان آموزش صنایعدستی تحت آموزش قرار گرفتند و بیش از ۳۰ دوره تخصصی آموزشی در رشتههای مختلف صنایعدستی برگزار شد.
او بیان کرد: یکی از اتفاقات مهم سالهای اخیر در این حوزه، رشد چشمگیر تعداد آثار دارای مهر اصالت ملی است.
سلطانی پور تشریح کرد: در حالی که طی حدود ۱۲ سال گذشته در مجموع ۶۲ اثر از هنرمندان صنایعدستی استان موفق به دریافت مهر اصالت ملی شده بودند، از سال ۱۴۰۲ تاکنون ۸۱ اثر از هنرمندان استان موفق به کسب این نشان ارزشمند شدهاند که این موضوع نشاندهنده ارتقای جایگاه صنایعدستی سمنان در سطح ملی است.
در ادامه این نشست خبری، سید محمدصادق رضویان، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود نیز موفقیت روستای قلعهبالا در کسب رتبه نخست میان هشت روستای منتخب کشور برای رقابت جهانی را حاصل یک کار تیمی گسترده دانست و گفت: دستیابی قلعهبالا به رتبه نخست کشور نتیجه بیش از ۱۵ ماه تلاش مستمر، هماهنگی و همکاری مجموعههای مختلف در سطح استان و شهرستان شاهرود بوده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود با اشاره به روند تدوین پرونده جهانی این روستا افزود: چند محور متمایز و خلاقانه برای معرفی ظرفیتهای قلعهبالا از جمله توجه به حفاظت مردمی از حیاتوحش منطقه، نقش اجتماعی زنان روستا در حوزه صنایعدستی و محیط زیست، نیز توسعه گردشگری با حفظ بافت تاریخی و هویت فرهنگی منطقه و… در این پرونده موجب برجسته شدن آن شد.
او همچنین به برخی ویژگیهای خاص این روستا اشاره کرد و گفت: فرهنگ مشارکت مردم در حفاظت از طبیعت و حیاتوحش، از جمله اقداماتی مانند اختصاص بخشی از علوفه و منابع محلی برای تغذیه حیاتوحش منطقه، از شاخصههای ارزشمند فرهنگی و زیستمحیطی قلعهبالا به شمار میرود.
رضویان قرار گرفتن این روستا در مجاورت منطقه حفاظتشده توران را یکی دیگر از مزیتهای مهم آن دانست و بیان کرد: همجواری با یکی از مهمترین زیستگاههای طبیعی کشور، ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه گردشگری طبیعتمحور در این منطقه ایجاد کرده است.
در پایان این نشست خبری، هادی ایزدفر، رئیس انجمن حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی و سنتی استان سمنان با بیان اینکه سمنان استانی ویژه در حوزه گردشگری است، گفت: بارها گفتهام که استان سمنان میتواند به استان اول گردشگری ایران تبدیل شود، اما تحقق این هدف نیازمند همدلی و همکاری همه دستگاهها، بخش خصوصی، رسانهها و فعالان گردشگری است.
رئیس انجمن حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی و سنتی استان سمنان با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان بیان کرد: سمنان حدود ۶ درصد خاک ایران را در اختیار دارد و صدها بنای تاریخی ثبت شده در این استان وجود دارد که هرکدام میتوانند به یک برند گردشگری تبدیل شوند.
او افزود: استان سمنان حدود ۷۰۰ کیلومتر از مسیر تهران ـ مشهد را در اختیار دارد و سالانه حدود ۲۰ میلیون مسافر و زائر بدون هیچ تبلیغ و هزینهای از این استان عبور میکنند، اما هنر ما باید این باشد که بتوانیم حداقل ۱۰ درصد این جمعیت را جذب ظرفیتهای گردشگری استان کنیم.
ایزدفر تأکید کرد: تحقق این هدف تنها با همکاری همه بخشها امکانپذیر است و اصحاب رسانه، مسئولان اجرایی، بخش خصوصی و فعالان گردشگری باید دست به دست هم بدهند تا سمنان به جایگاه واقعی خود در گردشگری کشور برسد.
