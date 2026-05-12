به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمد صادق رضویان روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: در ادامه اقدامات زیرساختی و معرفی ظرفیتهای برجسته روستای قلعهبالا، تابلوی جامع نقشه راهنمای گردشگری و بافت تاریخی روستا هدف گردشگری قلعه بالا با هدف افزایش آگاهی بازدیدکنندگان و هدایت بهتر گردشگران طراحی و نصب شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود افزود: این تابلو با دقت و نگاه کارشناسی تهیه شده و اطلاعات لازم درباره نقاط شاخص گردشگری، مسیرهای دسترسی به جاذبههای طبیعی، چشماندازهای دیدنی و همچنین محدوده بافت تاریخی و ارزشمند روستای قلعهبالا را در اختیار گردشگران قرار میدهد تا بازدیدکنندگان بتوانند با شناخت بیشتر و برنامهریزی بهتر از ظرفیتهای متنوع این روستا بهرهمند شوند.
او بیان کرد: معرفی صحیح و کاربردی جاذبهها، یکی از الزامات توسعه گردشگری پایدار در مناطق روستایی است و نصب این تابلوی راهنما نیز در همین راستا، بهمنظور ارتقای کیفیت تجربه سفر و افزایش رضایتمندی گردشگران انجام شده است.
رضویان تصریح کرد: در این نقشه، علاوه بر معرفی مسیرها و جاذبههای طبیعی، بافت تاریخی قلعهبالا نیز بهصورت مشخص دیده شده تا بازدیدکنندگان بتوانند با دیدی جامعتر در فضای روستا حضور پیدا کنند و ضمن آشنایی با تاریخ و معماری بومی منطقه، از زیباییهای فرهنگی و طبیعی آن نیز بهرهمند شوند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود با اشاره به جایگاه ویژه قلعهبالا در حوزه گردشگری روستایی گفت: این روستا بهعنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری در شهرستان شاهرود و منطقه کویری کشور، از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه طبیعتگردی، بومگردی و گردشگری فرهنگی برخوردار است و اجرای چنین اقداماتی میتواند نقش مؤثری در معرفی هرچه بیشتر آن در سطح ملی و بینالمللی داشته باشد.
او خاطرنشان کرد: نصب تابلوی نقشه راهنمای گردشگری، علاوه بر تسهیل دسترسی گردشگران به جاذبهها، بر اهمیت و جایگاه قلعهبالا بهعنوان روستایی با هویت تاریخی، فرهنگی و طبیعی ویژه تأکید دارد و زمینه را برای معرفی عمیقتر این روستای دوستدار حیاتوحش فراهم میکند.
