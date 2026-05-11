به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان گفت: دوره آموزشی توسعه کسبوکارهای گردشگری روستایی و محلی روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در راستای اجرای برنامههای مدون استان برای توانمندسازی و بازآموزی منابع انسانی حوزه گردشگری و با همکاری مؤسسه آموزشی زمینگشت پارس برگزار شد.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان افزود: هدف اصلی از برگزاری این دوره، تجهیز مدیران تأسیسات گردشگری و فعالان این عرصه به دانش و مهارتهای تخصصی لازم برای حمایت از کسبوکارهای روستایی و محلی و همچنین آشنایی با ظرفیتهای بومی و راهکارهای توسعه پایدار در این حوزه است.
او با اشاره به جزئیات برگزاری دوره، بیان کرد: این برنامه آموزشی چهار ساعته، با حضور ۴۰ نفر از مدیران تأسیسات گردشگری و فعالان این حوزه در شهرستان شاهرود برگزار شد. در این دوره، مباحثی چون ظرفیتهای بومی، شیوههای حمایت از کارآفرینی گردشگری و راهکارهای عملیاتی برای توسعه پایدار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
طاهریان با بیان این که تدریس این دوره را یونس وکیلالرعیا بر عهده داشت، گفت: او ضمن ارائه مباحث تخصصی، بر ضرورت برنامهریزی هدفمند برای تقویت گردشگری روستایی و ایجاد فرصتهای اقتصادی پایدار در مناطق محلی تأکید کردند و به پرسشهای شرکتکنندگان پاسخ دادند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان در پایان تأکید کرد: برگزاری این دوره، در چارچوب سیاستهای حمایتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان و با هدف ارتقای سطح کیفی خدمات گردشگری و توانمندسازی فعالان این حوزه صورت گرفته است و ما مصمم هستیم با برگزاری دورههای آموزشی مستمر، زمینه را برای رشد و شکوفایی هرچه بیشتر کسبوکارهای محلی و روستایی در صنعت گردشگری استان فراهم کنیم.
