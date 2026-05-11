به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان گفت: دوره مدیریت بحران و افزایش تابآوری تأسیسات گردشگری در ادامه برنامههای تخصصی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان برای ارتقای سطح دانش و مهارت فعالان صنعت گردشگری و با همکاری مؤسسه آموزشی زمینگشت پارس روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در شاهرود برگزار شد.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با اشاره به اهمیت آمادگی تأسیسات گردشگری در برابر شرایط بحرانی افزود: این دوره با هدف آشنایی مدیران و بهرهبرداران تأسیسات گردشگری با شیوههای علمی و کاربردی مدیریت بحران، شناسایی و ارزیابی ریسکها، تدوین برنامههای واکنش اضطراری، کاهش آسیبپذیری زیرساختها و افزایش تابآوری عملیاتی و سازمانی طراحی و اجرا شد.
او بیان کرد: این دوره آموزشی به مدت ۴ ساعت برگزار شد و ۳۵ نفر از مدیران و فعالان تأسیسات گردشگری شهرستانهای شاهرود، دامغان و میامی در آن حضور یافتند.
طاهریان با بیان اینکه ارتقای دانش تخصصی فعالان این حوزه، نقش مهمی در حفظ ایمنی گردشگران و تداوم خدماترسانی در شرایط بحرانی دارد، تصریح کرد: بهرهگیری از آموزشهای تخصصی و بهروز، یکی از مهمترین الزامات توسعه پایدار صنعت گردشگری و افزایش کیفیت خدمات در استان است.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان اظهار کرد: تدریس این دوره را علی فائض، از مدرسان و متخصصان حوزه مدیریت گردشگری و بحران، بر عهده داشت که با ارائه مباحث علمی و کاربردی و مرور تجربههای داخلی و بینالمللی، شرکتکنندگان را با چارچوبهای نظری و عملی مدیریت بحران در تأسیسات گردشگری آشنا کرد.
او این اقدام را گامی مؤثر در راستای تحقق سیاستهای کلان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی و تقویت زیرساختهای گردشگری استان دانست و افزود: برگزاری مستمر چنین دورههایی در دستور کار ادارهکل قرار دارد تا با افزایش آمادگی، تابآوری و توان تخصصی فعالان این حوزه، زمینه رشد، امنیت و پایداری هرچه بیشتر صنعت گردشگری استان سمنان فراهم شود.
انتهای پیام/
نظر شما