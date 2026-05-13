به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمد صادق رضویان گفت: کارگاه آموزشی گلیمبافی ویژه بانوان روستای قلعهبالا روز پنجشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد و در آن علاقهمندان با مهارتهای مختلف این هنر اصیل ایرانی آشنا میشوند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود افزود: زنان در روستای هدف گردشگری قلعهبالا همواره نقش مؤثری در حفظ و تداوم فرهنگ بومی و صنایع دستی منطقه داشتهاند و برگزاری چنین دورههایی میتواند به تقویت مهارتهای آنان و توسعه فعالیتهای اقتصادی در روستا کمک کند.
او بیان کرد: در این کارگاه آموزشی، شرکتکنندگان با مراحل بافت گلیم از سطح پایه تا پیشرفته آشنا خواهند شد و موضوعاتی همچون شناخت طرحها و نقوش سنتی، انتخاب رنگ و مواد اولیه مناسب و شیوههای افزایش درآمد از طریق تولید و عرضه صنایع دستی آموزش داده میشود.
رضویان تصریح کرد: توسعه آموزشهای کاربردی در حوزه صنایع دستی، علاوه بر کمک به حفظ هنرهای سنتی، زمینهساز ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد محلی در مناطق روستایی است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود با اشاره به جایگاه روستای قلعهبالا در حوزه گردشگری روستایی ابراز کرد: صنایع دستی و هنرهای بومی بخش مهمی از هویت فرهنگی این روستا را تشکیل میدهد و آموزش و حمایت از تولید آن میتواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیتهای فرهنگی قلعهبالا و توسعه گردشگری پایدار در این منطقه داشته باشد.
