به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمد صادق رضویان گفت: همزمان با برنامههای توسعه گردشگری پایدار و ارتقای سیمای محیطی روستای قلعهبالا، پویش مردمی کاشت گل روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵ در کنار چنار کهنسال این روستای هدف گردشگری برگزار خواهد شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود افزود: این برنامه با مشارکت اهالی روستا، فعالان گردشگری، دوستداران محیطزیست و گردشگران برگزار میشود و هدف اصلی آن، افزایش حس تعلق اجتماعی، حفظ طراوت و زیبایی محیط روستا و تقویت فرهنگ مشارکت مردمی در نگهداری از فضاهای عمومی است.
او بیان کرد: در حاشیه این پویش، کارگاه کوتاه آموزش کاشت گل نیز برگزار میشود تا شرکتکنندگان با اصول اولیه کاشت گل، انتخاب گونههای مناسب و روشهای نگهداری از فضای سبز آشنا شوند.
رضویان با اشاره به ظرفیتهای ویژه قلعهبالا در حوزه گردشگری روستایی اظهار کرد: این روستا بهعنوان یکی از مقاصد شاخص گردشگری در منطقه کویری شاهرود، علاوه بر برخورداری از جاذبههای طبیعی و تاریخی، نمونهای موفق از مشارکت جامعه محلی در مسیر توسعه گردشگری پایدار به شمار میرود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود تصریح کرد: اجرای برنامههای فرهنگی و محیطزیستی از این دست، ضمن افزایش نشاط اجتماعی، نقش مهمی در ارتقای تجربه گردشگران و معرفی چهرهای پویا، سرزنده و دوستدار طبیعت از روستای قلعهبالا دارد.
او در پایان از مردم، گردشگران و علاقهمندان به محیطزیست دعوت کرد تا با حضور در این پویش مردمی، در حفظ زیبایی و طراوت یکی از روستاهای شاخص گردشگری کشور سهیم باشند.
