به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا کیقبادی روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای بهبود زیرساختهای خدماتی و مدیریت بهینه منابع آبی، عملیات گسترده اصلاح و بازسازی شبکه آبرسانی روستای قلعهبالا با تلاش دهیاری و همکاری نیروهای خدماتی روستا اجرا شد.
دهیار روستای هدف گردشگری قلعه بالا افزود: در جریان این عملیات، بخشهای فرسوده و آسیبدیده شبکه شناسایی و چندین مورد ترکیدگی لوله که موجب هدررفت قابل توجه آب شده بود، بهطور کامل ترمیم و بازسازی شد که این اقدام تأثیر محسوسی در کاهش اتلاف آب داشته است.
او با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه بیان کرد: با توجه به قرارگیری این روستا در محدوده اقلیم خشک منطقه توران و اهمیت حیاتی منابع آبی، جلوگیری از هدررفت آب یکی از اولویتهای اصلی مدیریت روستا به شمار میرود و اجرای این طرح گامی مؤثر در راستای مدیریت پایدار منابع آب و حفاظت از محیطزیست است.
کیقبادی تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر صرفهجویی در مصرف آب، موجب افزایش پایداری شبکه آبرسانی، کاهش احتمال قطعی آب و بهبود کیفیت خدماترسانی به ساکنان روستا شده است.
دهیار روستای هدف گردشگری قلعه بالا تشریح کرد: این اقدامات همچنین در راستای تقویت زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه گردشگری پایدار در قلعهبالا و ارتقای جایگاه این روستای هدف گردشگری در مسیر ثبت جهانی ارزیابی میشود.
او در پایان خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای اجرای مراحل تکمیلی اصلاح شبکه آبرسانی نیز در دستور کار دهیاری قرار دارد تا زیرساختهای آبرسانی روستا با حداکثر بهرهوری و حداقل هدررفت آب به فعالیت خود ادامه دهد.
