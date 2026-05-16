بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید محمد صادق رضویان امروز شنبه 25 اردیبهشت 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: پرورش کرم ابریشم یا نوغانداری در روستای هدف گردشگری قلعهبالا از توابع بخش بیارجمند شهرستان شاهرود که در سالهای اخیر مورد توجه برخی خانوارهای روستا قرار گرفته، امسال نیز با مشارکت اهالی ادامه یافته است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود افزود: این فعالیت بهعنوان یکی از مشاغل سنتی و بومی، علاوه بر ایجاد درآمد مکمل برای خانوارهای روستایی، با شرایط طبیعی منطقه و ظرفیتهای زیستمحیطی پیرامون منطقه حفاظتشده توران همخوانی دارد و میتواند بهعنوان یکی از ظرفیتهای اقتصادی پایدار در روستا توسعه یابد.
او بیان کرد: روستای تاریخی قلعهبالا در فاصله ۱۵ کیلومتری شهر بیارجمند و در شرق شهرستان شاهرود واقع شده و به دلیل معماری پلکانی، حفظ بافت تاریخی، قرار گرفتن در مجاورت منطقه حفاظتشده توران و وجود اقامتگاههای بومگردی متعدد، به یکی از مقاصد مهم گردشگری در استان سمنان تبدیل شده است.
رضویان تصریح کرد: توسعه صنایع بومی و مشاغل خانگی از جمله نوغانداری میتواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال پایدار و حفظ سبک زندگی سنتی در روستاها داشته باشد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود اظهار کرد: پرورش کرم ابریشم با توجه به نیاز محدود به فضا و سازگاری با شرایط روستایی، ظرفیت مناسبی برای ایجاد درآمد در کنار سایر فعالیتهای اقتصادی روستا به شمار میرود.
او در پایان خاطرنشان کرد: استمرار فعالیتهایی مانند نوغانداری در کنار توسعه گردشگری پایدار و حفاظت از محیطزیست، میتواند نقش مؤثری در پایداری اقتصاد محلی و تقویت شاخصهای فرهنگی و معیشتی روستای قلعهبالا در مسیر ثبت جهانی آن ایفا کند.
انتهای پیام/
نظر شما