به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمد صادق رضویان روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای حفظ و معرفی میراث فرهنگی و هویت بومی روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا، پویش مردمی هدیه من برای من با شعار هر شی یک خاطره، هر خاطره بخشی از تاریخ ما آغاز شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود افزود: در قالب این پویش از اهالی روستا، خانواده‌های قدیمی منطقه و همچنین دوستداران فرهنگ بومی دعوت شده است تا اشیای قدیمی و ارزشمند مرتبط با زندگی روزمره، مشاغل سنتی، ابزارهای قدیمی، پوشاک، صنایع دستی و سایر یادگارهای فرهنگی را به موزه مردم‌شناسی روستای قلعه‌بالا اهدا کرده یا به‌صورت امانت در اختیار این مجموعه قرار دهند.

او بیان کرد: گردآوری این اشیا می‌تواند نقش مهمی در مستندسازی تاریخ اجتماعی و فرهنگی روستا داشته باشد و نسل‌های آینده را با شیوه زندگی، آداب و رسوم و مشاغل سنتی این منطقه آشنا کند.

رضویان تصریح کرد: برای قدردانی از مشارکت مردم، نام اهداکنندگان در فهرست رسمی اهداکنندگان موزه ثبت خواهد شد و اشیای تحویلی نیز در شرایطی ایمن و به‌صورت تخصصی نگهداری می‌شود تا یاد و نام خانواده‌های اهداکننده به‌عنوان بخشی از تاریخ و هویت روستا ماندگار شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود با اشاره به اهمیت موزه‌های محلی در حفظ میراث فرهنگی اظهار کرد: موزه مردم‌شناسی قلعه‌بالا می‌تواند به‌عنوان یکی از مراکز مهم معرفی فرهنگ بومی و سبک زندگی روستایی در منطقه عمل کند و نقش مؤثری در تقویت گردشگری فرهنگی در این روستای هدف گردشگری در مسیر ثبت جهانی ایفا کند.

رضویان در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای مشارکت در این پویش می‌توانند همه‌روزه به‌جز روزهای تعطیل رسمی، در ساعات ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۱۹ به ساختمان موزه مردم‌شناسی روستای قلعه‌بالا مراجعه کرده یا برای دریافت اطلاعات بیشتر با دهیاری روستا به شماره ۰۹۱۹۳۷۴۳۸۱۲ تماس بگیرند.



انتهای پیام/