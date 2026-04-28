به گزارش خبرنگار میراثآریا، حسن ژالهنیا گفت: همزمان با دهه کرامت، کارگاه آموزشی صنایعدستی در رشته کاربافی با حضور بیش از ۱۵ هنرجو در شهرستان پیشوا برگزار شد. این دوره با هدف ترویج هنرهای سنتی و تقویت مهارتهای بومی برنامهریزی شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان پیشوا بیان کرد: بهمنظور گرامیداشت این ایام، برنامههای ویژهای برای توسعه و ترویج هنرهای سنتی در نظر گرفته شده است که برگزاری دوره آموزشی در رشته کاربافی، یکی از این اقدامات در راستای احیای صنایعدستی و توانمندسازی علاقهمندان به شمار میرود.
او اظهار کرد: روز دوشنبه هفتم اردیبهشتماه ۱۴۰۵، حجتالاسلام والمسلمین حسینی میرامینی امامجمعه شهرستان پیشوا به همراه اینجانب از محل برگزاری این کلاس آموزشی بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند آموزش هنرجویان قرار گرفتند.
ژالهنیا افزود: در حاشیه این بازدید، امامجمعه شهرستان پیشوا با اشاره به تقارن فعالیتهای فرهنگی با ایام پرفضیلت دهه کرامت، بر اهمیت آموزش و ترویج هنرهای سنتی برای حفظ اصالتهای فرهنگی و ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد.
در پایان این بازدید نیز با اهدای لوح تقدیر از سوی مسئولان، از زحمات مربیان دلسوز این دوره آموزشی صنایعدستی قدردانی شد.
انتهای پیام/
نظر شما