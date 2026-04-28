بهگزارش خبرنگار میراثآریا، کیومرث اعظمی روز سهشنبه ۸ اردیبهشتماه جاری در سفر به شهرستان صحنه از تعدادی از مجموعههای گردشگری این شهرستان بازدید کرد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه، شهرستان صحنه را یکی از مراکز عمده گردشگری پذیر استان توصیف کرد و گفت: طبیعت بینظیر شهرستان صحنه و وجود سرابهای متعدد این شهرستان را متمایز کرده است.
او افزود: شهر صحنه به عنوان یک باغ شهر همواره مورد توجه گردشگران بوده است و تفرجگاه دربند در شمال این شهر سالانه میزبان هزاران گردشگر از نقاط مختلف کشور است. در حوزه گردشگری روستایی نیز قابلیتهای ممتازی در این شهرستان وجود دارد که در کشور کم نظیر هستند.
اعظمی تصریح کرد: وجود اقامتگاههای بومگردی متعدد در سطح شهرستان به ویژه منطقه دینور و روستای کندوله همواره مورد توجه گردشگران بوده است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه با بیان اینکه برای معرفی ظرفیتهای شهرستان برنامهریزی لازم انجام خواهد شد، گفت: شهرستان صحنه در چند سال اخیر به قطب برگزاری رویدادهای گردشگری استان کرمانشاه تبدیل شده است، امسال نیز سعی خواهد شد با مناسب شدن شرایط زمینه تداوم برگزاری این رویدادها فراهم شود.
جشنواره انگور کندوله، جشنواره سیب سرتخت، جشنواره گیلاس صحنه، جشنواره عسل صحنه و ... از جمله رویدادهای مهم گردشگری شهرستان صحنه در طول سال هستند.
انتهای پیام/
نظر شما