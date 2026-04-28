به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ماه، استاد عبدالحمید نقره‌کار نظریه‌پرداز برجسته معماری ایرانی اسلامی در سن ۸۳ سالگی درگذشت. این عضو هیئت امنای فرهنگستان هنر، طی ۴۵ سال سمت استادی در دانشگاه علم و صنعت، با نگاهی معناگرایانه و ارزش محور به معماری و شهرسازی سبکی نو در قلمرو تخصصی خود ایجاد کرده و مولف صدها کتاب و مقاله علمی و فرهنگی و هنری در حوزه حکمت هنر اسلامی- ایرانی و پژوهشگر نمونه حائز جوایز ملی نظیر فارابی و شیخ بهایی بود.

صدها اثر فاخر معماری به جا مانده از او نظیر توسعه حرم عبدالعظیم حسنی (ع) و مصلی شهرری، مشاوره معماری حرمین نجف و کربلا، تالار قرآن همدان، مساجد دانشگاه علامه طباطبایی و علم صنعت قابل ذکر است.

استاد نقره‌کار به تعلیم هزاران دانشجو در دانشگاه‌های تهران و تبریز و قم و مشهد پرداخته بود.

کرسی‌های نظریه‌پردازی معماری نقره کار با تدریس دروس مبانی نظری معماری، حکمت هنر اسلامی، فلسفه هنر و زیبایی، معماری اسلامی، حقوق در معماری، بررسی تطبیقی معماری، سیر اندیشه‌ها در معماری، توجه به شاخصه‌های ارزش مدار بومی و ملی در طراحی مسکن و محله و شهر از وجوه اختصاصی فعالیت نظری او بود. نقره کار ریاست کرسی نظریه‌پردازی معماری و شهرسازی و مدیریت مرکز تحقیقات و قطب علمی معماری اسلامی و ریاست کارگروه معماری و شهرسازی، شورای عالی تحول و ارتقاء علوم انسانی را بر عهده داشت.

او همچنین از پیشکسوتان انقلاب اسلامی بوده، قائم مقام شهید رجایی در اموزش و پرورش، رئیس انجمن اسلامی معلمان کشور، مسئول گزینش کشوری، مدیر روابط عمومی ستاد استقبال امام خمینی (ره)، موسس بسیج اساتید و مسئولیت‌هایی در حوزه فرهنگی، هنری و علمی بخشی از سوابق این استاد معماری بودند.

