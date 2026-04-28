به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید سلیمی امروز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ماه جاری، مجید سلیمی از کارگاه خراطی بنیامین خادمی در شهرستان خنج بازدید کردو افزود: کارگاه‌های خنج به دلیل کیفیت بالای محصولات و حفظ اصالت هنرهای سنتی، توانسته‌اند در سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کنند. تمرکز بر تولید متمرکز ظروف چوبی خراطی‌شده، نه تنها باعث افزایش بهره‌وری شده، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی برای جوانان منطقه فراهم آورده است.

معاون صنایع دستی استان فارس افزود :یکی از محورهای اصلی بازدیدبررسی مدل حمایت‌های دولتی از کارگاه‌های آسیب‌دیده بود متأسفانه سیل فروردین ماه امسال، خسارات جدی به برخی واحدهای تولیدی وارد کرد. رقیه قنبری، از هنرمندان برجسته بافته‌های داری، از جمله کسانی بود که کارگاهش در این سیل آسیب دید. مسئولان استان با ابراز همدردی، قول دادند که تمام تلاش خود را برای بازسازی و حمایت مالی از این هنرمندان به کار گیرند تا بتوانند دوباره فعالیت‌های خود را از سر بگیرند.

سلیمی ادامه داد: صنایع دستی خنج، نمادی از هنر و سلیقه مردم این دیار است رشد کارگاه‌های بزرگ و توسعه این صنعت، نشان‌دهنده ظرفیت بالای منطقه برای صادرات و جذب گردشگر است.

او بیان کرد: امیدواریم با همکاری بیشتر نهادهای دولتی و بخش خصوصی، بتوانیم از این هنرمندان عزیز حمایت کنیم و صنایع دستی خنج را به عنوان یکی از برندهای معتبر معرفی نماییم.

