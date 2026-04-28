به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران، فراخوان مسابقه «زیباترین اثر حصیری با نام ایران» به همت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بافق برگزار شد تا بار دیگر پیوند ناگسستنی هنر بومی و هویت ملی به نمایش گذاشته شود.

نقطه درخشان این رویداد، اثر فاخر خانم جعفری است؛ بانوی هنرمندی که با صرف دو هفته زمان و با تکیه بر تجربه و ظرافتی ستودنی، نقشه ایران را با گره‌های حصیر پیوند زد. هر بند این اثر، روایتی از صبوری دستانی است که میراث هزارساله نخلستان را به نام وطن مزین کرده‌اند. این تابلو تنها یک شیء تزیینی نیست؛ بلکه قطعه‌ای از روح کویر است که در قاب ایران می‌درخشد.

‌در این رقابت که با استقبال چشمگیر هنرمندان و ارائه آثاری چون تابلوها و بادبزن‌های تزیینی همراه بود، هیئت داوران پس از بررسی جزییات فنی و زیبایی‌شناختی، سه هنرمند برتر را به شرح زیر معرفی کرد:

۱. اعظم جعفری؛ خالق تابلوی بی‌بدیل «نقشه ایران» که تحسین همگان را برانگیخت.

۲. فاطمه برزگری؛ برای خلق تابلوی «ایران» که سادگی و زیبایی حصیر را به رخ کشید.

۳. اکرم جعفری؛ پدیدآورنده اثر کاربردی و هنرمندانه «بادبزن پاینده ایران».

‌حصیربافی بافق اکنون با تکیه بر چنین ابتکاراتی، گامی نو در مسیر نوسازی هنرهای سنتی برداشته است. این مسابقه نشان داد که با ترکیب نمادهای ملی و متریال بومی، می‌توان آثاری خلق کرد که هم در بازارهای هنری جایگاهی والا داشته باشند و هم غرور ملی را در دل هر بیننده‌ای زنده کنند.

