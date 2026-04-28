به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا محمدپور روز سه شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بازدید میدانی جمعی از اساتید دانشگاهی و متخصصان حوزه‌های سازه و مرمت از پل‌ امین آباد در جنگ رمضان و برگزاری جلسه هم‌اندیشی فنی برای بررسی راهکارهای بازسازی و مرمت در راه آهن استان زنجان برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی استان زنجان همچنین بر اهمیت راه‌آهن به عنوان یک نماد صنعتی و میراث فرهنگی تأکید کرد و افزود: راه‌آهن نقش کلیدی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور دارد، و تلاش ما بر این است که این شاهکار مهندسی، همراه با ثبت جهانی آن، به عنوان میراثی فرهنگی، حفظ و مرمت شود

وحید علی‌قارداشی با اشاره به اهمیت بازسازی اصولی و پایدار سازه‌های ریلی گفت:بازدید میدانی انجام شد و کارشناسان و متخصصان حوزه‌های سازه و مرمت از چندین پل آسیب‌دیده در شبکه ریلی، به‌دقت روند پایداری، مرمت و تقویت آن‌ها را بررسی کردند.

مدیرکل مهندسی و نظارت تاسیسات زیربنایی راه‌آهن ادامه داد: این جلسات و بررسی‌ها، چارچوب اولیه طرح نهایی مرمت و بازسازی پل‌ها را تشکیل می‌دهد، هدف از آن حفظ پایداری و افزایش عمر مفید این سازه‌های حیاتی است.

