به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابوالفتح لشگری فرماندار کلات امروز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت ماه 1405 در نشستی با حضور سید جواد موسوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، دادستان و مدیران دستگاه‌های مرتبط، اظهار کرد: تعیین تکلیف وضعیت قره‌سو، ارتقای زیرساخت‌ها، اجرای مطالعات جامع گردشگری شهرستان، توسعه خدمات‌رسانی و حمایت مؤثر از فعالان صنایع دستی در شهرستان کلات ضروری است.

فرماندار کلات تصریح کرد: آبرسانی به روستای قره‌سو، ایجاد بازارچه صنایع دستی در شهر کلات، فراهم‌سازی حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌ها، نورپردازی عمارت خورشید، مرمت مسجد جامع، مناسب‌سازی ورودی عمارت خورشید و ایجاد سرویس بهداشتی ویژه معلولان در محوطه عمارت خورشید و بوم‌گردی‌ها از دیگر نیازهای ضروری شهرستان است.

در این نشست که با هدف پیگیری موضوعات راهبردی و اجرایی برگزار شد، تعیین تکلیف منطقه نمونه گردشگری قره‌سو به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مطرح و مقرر شد این منطقه با هدف ارائه خدمات مطلوب به گردشگران، به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شود.

در ادامه نشست، توسعه و ساماندهی زیرساخت‌های میراث فرهنگی مورد توجه قرار گرفت و تصمیماتی درباره انتخاب متولی و سرمایه‌گذار برای طرح مطالعاتی، ارتقای نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان به اداره و تخصیص غرفه‌ای در باغ نادری مشهد برای عرضه محصولات صنایع دستی هنرمندان کلات اتخاذ شد.

همچنین با موافقت اداره کل میراث فرهنگی با طرح توسعه شهر کلات، یکی از موانع اصلی توسعه شهری رفع شد و زمینه برای پیشبرد برنامه‌های عمرانی و خدماتی فراهم آمد.

از سوی دیگر، شرکت توسعه گردشگری خراسان رضوی آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های گردشگری شهرستان کلات اعلام و از مشارکت سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی استقبال کرد.

در بخش دیگری از جلسه، دادستان کلات با تأکید بر ضرورت حفاظت از آثار تاریخی، برخورد قاطع با متخلفان و حفاران غیرمجاز را خواستار شد و پیگیری ثبت آثار در فهرست ملی و افزایش نظارت بر واحدهای اقامتی را از اقدامات ضروری عنوان کرد.

