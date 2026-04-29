به گزارش میراث‌آریا، در متن پیام تسلیت علی دارابی برای درگذشت «عبدالحمید نقره‌کار» آمده است: درگذشت استاد گرانقدر و اندیشمند برجسته حوزه معماری ایرانی- اسلامی، زنده‌یاد عبدالحمید نقره‌کار، موجب تأثر و تألم عمیق جامعه علمی، فرهنگی و هنری کشور شد.

این استاد فرزانه که عمر پربرکت خویش را در مسیر اعتلای دانش معماری، تبیین حکمت هنر اسلامی- ایرانی و تربیت نسل‌های متعدد دانشجویان و پژوهشگران صرف کرد، از مفاخر ارزشمند و تأثیرگذار در صیانت و ترویج هویت معماری بومی و اسلامی به‌شمار می‌رفت.

بی‌تردید آثار ماندگار علمی، پژوهشی و اجرایی آن مرحوم به‌ویژه در عرصه معماری اماکن مذهبی و فضاهای فرهنگی، همچون میراثی گرانسنگ برای آیندگان باقی خواهد ماند و راهگشای مسیر تعالی این حوزه خواهد بود.

اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم، شاگردان و جامعه دانشگاهی کشور، فقدان این استاد برجسته را تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

