۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۶

برگزاری نشست معاونت سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذار منطقه نمونه گردشگری آویشن

نخستین نشست معاونت سرمایه‌گذاری استان تهران با سرمایه‌گذار منطقه نمونه گردشگری آویشن روز دوشنبه ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در محل معاونت سرمایه‌گذاری این اداره‌کل در موزه فرش ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مستوفیان اظهار کرد: برگزاری نشست معاونت سرمایه‌گذاری استان تهران با هدف بررسی روند سرمایه‌گذاری در منطقه نمونه گردشگری آویشن و هماهنگی برای تسریع در اجرای برنامه‌ها بود.

معاون سرمایه‌گذاری استان ‌تهران بیان کرد: در این جلسه که با حضور سرمایه‌گذار و مدیرعامل منطقه نمونه گردشگری آویشن برگزار شد، مسائل و ظرفیت‌های موجود بررسی و بر لزوم تسریع در پیشبرد طرح‌های گردشگری تاکید شد.

او افزود: در این نشست مقرر شد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و اجرای برنامه‌های هدفمند، اقدامات موثری در راستای توسعه این منطقه گردشگری انجام شود.

مستوفیان در ادامه گفت: با همراهی بخش خصوصی و حمایت‌های انجام شده، زمینه برای تقویت سرمایه‌گذاری و حرکت در مسیر توسعه گردشگری فراهم شده و گام‌های موثری در این حوزه برداشته خواهد شد.

کد خبر 1405020900521
وجیهه قاسمی
دبیر مرضیه امیری

