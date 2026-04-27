به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مستوفیان اظهار کرد: برگزاری نشست معاونت سرمایه‌گذاری استان تهران با هدف بررسی روند سرمایه‌گذاری در منطقه نمونه گردشگری آویشن و هماهنگی برای تسریع در اجرای برنامه‌ها بود.

معاون سرمایه‌گذاری استان ‌تهران بیان کرد: در این جلسه که با حضور سرمایه‌گذار و مدیرعامل منطقه نمونه گردشگری آویشن برگزار شد، مسائل و ظرفیت‌های موجود بررسی و بر لزوم تسریع در پیشبرد طرح‌های گردشگری تاکید شد.

او افزود: در این نشست مقرر شد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و اجرای برنامه‌های هدفمند، اقدامات موثری در راستای توسعه این منطقه گردشگری انجام شود.

مستوفیان در ادامه گفت: با همراهی بخش خصوصی و حمایت‌های انجام شده، زمینه برای تقویت سرمایه‌گذاری و حرکت در مسیر توسعه گردشگری فراهم شده و گام‌های موثری در این حوزه برداشته خواهد شد.

