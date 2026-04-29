نخستین کشتی تفریحی سد گلابر در زنجان به آب افتاد؛ گامی تازه در مسیر توسعه گردشگری ایجرود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی روز ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: کشتی تفریحی سد گلابر بهطور رسمی راهاندازی شد. این پروژه در ادامه توسعه مجموعه تفریحی گلابر اجرا شده است؛ مجموعهای که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افتتاح شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: نخستین کشتی تفریحی بر روی سد گلابر امروز آماده پذیرایی از گردشگران شد و با آغاز فعالیت خود، میتواند تحولی جدی در صنعت گردشگری کشور و بهویژه استان زنجان رقم بزند.
او گفت: این کشتی با سرمایهگذاری بخش خصوصی ساخته شده و آغاز بهرهبرداری از آن نویدبخش آیندهای روشن برای گردشگری شهرستان ایجرود و روستای تاریخی گلابر است.
موسوی بیان کرد: راهاندازی این کشتی، نقطه آغاز فصل تازهای از گردشگری آبی در زنجان است؛ فصلی که میتواند ایجرود و گلابر را به یکی از مقاصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کند.
کامبیز قلیپور بهرهبردار مجتمع گردشگری و تفریحی سد گلابر گفت: نخستین کشتی تفریحی سد گلابر در زنجان به آب افتاد و فصل جدیدی از توسعه گردشگری در شهرستان ایجرود رقم خورد. این پروژه با هزینهای بیش از ۳۰ میلیارد تومان اجرا شده و برنامههای تکمیلی آن همچنان در دست انجام است.
قلیپور افزود: توجه به صنعت گردشگری باعث توسعه اقتصادی میشود و اشتغال پایدار رابه دنبال دارد.
او گفت: در شهرستان ایجرود و این مجتمع سعی بر این است که برای توسعه گردشگری از تمام ظرفیتها و پتانسیلها به نحو احسن استفاده شود.
سد گلابر یکی از چهار سد مهم استان زنجان به شمار میآید که در ۵۰ کیلومتری جنوبغربی شهر زنجان، پنج کیلومتری شهرستان ایجرود و سه کیلومتری روستای گلابر، بر روی رودخانه سجاسرود احداث شده است.
این سد با حجم مخزن ۸۰ میلیون مترمکعب نه تنها یکی از جاذبههای طبیعی چشمنواز استان محسوب میشود، بلکه برای حدود هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی ایجاد کرده است.
