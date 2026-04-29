به گزارش خبرنگار میراثآریا، در این نشست که شامگاه سهشنبه 8 اردیبهشت، در محل استانداری یزد برگزار شد، برزین ضرغامی، مدیرعامل صندوق توسعه و احیا با بیان اینکه این صندوق آمادگی کامل برای توسعه سرمایهگذاری، احیا و بهرهبرداری در حوزه بناهای تاریخ یزد دارد، افزود: برابر ضوابط و مقررات و قراردادی که با سرمایهگذاران بخش خصوصی منعقد میکنیم، نهایت همکاری را برای رفع موانع در این حوزه انجام میدهیم.
وی گفت: صندوق توسعه و احیا و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی در این حوزه، علاقهمندند تا هر چه بیشتر شرایط برای حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی در زمینه حفظ و بهرهبرداری از اماکن تاریخی فراهم شود؛ در این راستا میتوانیم با هماهنگی و گفتوگوی مؤثر و همچنین تداوم کار مشترک، شرایطی به وجود بیاوریم تا هم حدود ضوابط در این حوزه رعایت شود و هم سرمایهگذاران بتوانند مشارکت خود را توسعه دهند.
در این نشست همچنین دکتر محمدرضا بابایی، استاندار یزد، با اشاره به توانمندیها و ظرفیتهای استان یزد در زمینه میراث فرهنگی و بناهای تاریخی ابراز امیدواری کرد: صندوق توسعه و احیا و وزارت میراث فرهنگی با مساعی خود بتوانند موانع و مشکلات حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی را بهویژه در مورد بناهای در حال مرمت و بهرهبرداری برطرف کنند.
وی همچنین گفت: استانداری یزد و سازمانها و ادارت تابعه تلاش میکنند تا جلب و جذب سرمایهگذاران جدید اتفاق افتاده و اماکن و بناهای بیشتری در استان یزد حفظ، مرمت و مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
در این نشست نمایندگان بخش خصوصی و سرمایهگذاران نیز به بیان ظرفیتها، موانع و مشکلات خود پرداختند.
معاونان اقتصادی و عمرانی استانداری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جمع دیگری از مدیران استان نیز که در این نشست حضور داشتند، به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
