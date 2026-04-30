به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی امروز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، در این باره گفت: نظارت مستمر بر رعایت نرخهای مصوب، پروتکلهای بهداشتی و اعتبار مجوزها، از اولویتهای اصلی این دستگاه برای حفظ حقوق گردشگران است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: در راستای اجرای برنامههای نظارتی و ارتقای کیفیت خدمات در بخش گردشگری، امروز هیئتی متشکل از نمایندگان معاونت اقتصادی استانداری، سازمان تعزیرات، اداره بهداشت و رئیس گروه نظارت بر تأسیسات گردشگری، به بازدید میدانی از تأسیسات گردشگری شهرستان ایلام پرداختند.
شریفی تصریح کرد: در این بازدید، تیمهای نظارتی بهطور دقیق وضعیت عملکرد این مراکز را مورد ارزیابی قرار دادند، محورهای اصلی این بازرسی شامل بررسی نرخ تغذیه و رعایت تعرفههای قانونی، ارزیابی سطح بهداشت محیط و مواد غذایی، و همچنین بازبینی اعتبار پروانههای بهرهبرداری بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام، در خصوص این بازدید اظهار داشت: هدف ما از این نظارتهای مستمر، ایجاد فضایی امن و استاندارد برای گردشگران است. ما بر این باوریم که رعایت دقیق تعرفههای مصوب و پایبندی به استانداردهای بهداشتی، نه تنها حق گردشگران را تضمین میکند، بلکه باعث اعتبار و توسعه پایدار صنعت گردشگری در استان ایلام نیز میشود.
او همچنین افزود: مراکز گردشگری موظف هستند با رعایت کامل قوانین و داشتن پروانههای بهرهبرداری معتبر، خدماتی شایسته و باکیفیت ارائه دهند.
او گفت: این هیئتهای مشترک نظارتی، به دقت تمامی موارد را رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه قیمتگذاری یا عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی، اقدامات قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
در پایان شریفی تأکید کرد که این اقدامات در قالب یک برنامه مدون و مستمر برای تمامی نقاط استان انجام خواهد شد تا از پویایی و کیفیت خدمات در حوزه گردشگری اطمینان حاصل شود.
