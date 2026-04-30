فرآیند واگذاری آبشار اما در استان ایلام به بخش خصوصی نهایی شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: در نشست مشترک با فرماندار ملکشاهی، بخشدار و دهیار، جمع‌بندی درباره فرآیند واگذاری آبشار اما به بخش خصوصی صورت گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: تاکنون نزدیک به ۴ میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبشار انجام شده است و نسبت به تعیین تکلیف نهایی و اجرا برنامه‌های واگذاری اقدام می شود.

شریفی تصریح کرد: با این مبلغ اعتبار برای سرمایه‌گذاری از جمله هزینه‌های مربوط به راه دسترسی، ایجاد دیدگاه و سکوهای گردشگری، پارکینگ، سرویس‌های بهداشتی و برق‌رسانی در مسیر توسعه و آماده‌سازی آبشار انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام گفت: مقرر شد هفته آینده، مدیران مسئول و مسئولان محلی ضمن حضور در محل و با برگزاری جلسات میدانی با افراد بومی، نسبت به تعیین نهایی و عملیاتی کردن فرآیند واگذاری اقدام کنند.

او ادامه داد: این اقدام در راستای توسعه گردشگری منطقه و بهره‌برداری بهینه‌تر از ظرفیت‌های بومی و طبیعی انجام می‌گیرد.

