بهگزارش خبرنگار میراثآریا، یوسف سلمانخواه عصر روز چهارشنبه ۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، در همایش مدیریت سبز گردشگری که با حضور فرماندار بندرانزلی، مسئولان مدیریت شهری، فعالان تأسیسات گردشگری و تشکلهای مردمنهاد در بندرانزلی برگزار شد، به اهمیت نظام حکمرانی مشارکتی، نقش مؤثر تشکلهای مردمنهاد و توصیف الگوی سفر نوروز ١۴٠۵ و مدیریت سبز گردشگری پرداخت.
مدیرکل میراثفرهنگی استان گیلان با توصیف پیشینه تاریخی و تمدنی ایران باشکوه و تعبیر ایران زیبا به ملت_ دولت در کنار هم و گیلان به عنوان یک اکوموزه و بندرانزلی، نگین تالابی ایران، اظهار کرد: امروز در یکی از ارزشمندترین اکوسیستمهای کشور گرد هم آمدهایم تا به این پرسش پاسخ دهیم که به عنوان میزبان، تا چه حد در حفاظت از این سرمایهها موفق بودهایم؟ در گیلان، ما تنها با مقوله سفر و تفریح روبهرو نیستیم، بلکه با یک میراث زنده در تاریخ، طبیعت و سبک زندگی مردم گیلان مواجه هستیم که کیفیت تجربه گردشگر را رقم میزند.
او با بیان تغییر الگوی رفتاری سفر در نوروز ۱۴۰۵ از یک مکان ناامن به یک مقصد امن و از مرکز به پیرامون اعلام کرد: در نوروز ۱۴۰۵ با سطح اشغال ۶۵ درصدی تاسیسات گردشگری، میزبان ٢٢ ونیم میلیون نفرشب اقامت هموطنان در استان گیلان بودیم و در راستای انجام مسئولیت اجتماعی شایسته است، کد اخلاق گردشگری رعایت شود تا اکوسیستم گیلان توان تابآوری را داشته باشد.
سلمانخواه با قدردانی از دیپلماسی اداری مطلوب نماینده عالی دولت در گیلان، به لزوم همگرایی و همکاری نزدیک بین دولت و مردم تأکید کرد و نقش تشکلهای مردمنهاد را به عنوان بازوان اجرایی دولت بسیار مهم ارزیابی کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی استان گیلان با اشاره به ضرورت اجرای قانون مدیریت پسماند (مصوب ۱۳۸۳) و حرکت به سمت اقتصاد چرخشی، تصریح کرد: مدیریت سبز گردشگری به معنای مدیریت مسئولانه پسماند است. چالش اصلی در بسیاری از نقاط، فقدان قانون نیست بلکه مسئله اساسی، تبدیل این سیاستها به رویههای اجرایی و روزمره در سطح مقاصد و تأسیسات گردشگری است.
او همچنین با اشاره به وضعیت خاص جغرافیایی این منطقه افزود: بندرانزلی با ترکیبی از فرصتها و حساسیتها مواجه است، وجود جاذبههای بینظیر طبیعی یک فرصت است، اما شرایط اکولوژیکی آن، حساسیتهای ویژهای را میطلبد.
سلمانخواه در ادامه ضمن دعوت از کارشناسان برای ارائه راهکارهای علمی و تأکید بر نقش مطالبهگری تشکلهای مردم نهاد، ابراز کرد: انتظار ما از مسئولان شهری، ایجاد یکپارچگی در مدیریت مبدأ تا مقصد و تقویت سازو کارهای نظارتی است. همچنین از بخش خصوصی انتظار میرود استانداردسازی و تفکیک پسماند را در اولویت کاری قرار دهند.
مدیرکل میراث فرهنگی گیلان در پایان با تأکید بر اینکه مدیریت سبز یک مسئولیت مشترک، ملی و راهبردی برای تابآوری اجتماعی است، خاطرنشان کرد: اخذ عوارض سبز گردشگری میتواند راهکار مناسبی برای حفاظت از میراث زیستمحیطی و فرهنگی گیلان باشد.
شایان ذکر است این همایش به همت اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بندرانزلی و با همکاری شهرداری این شهر برگزار شد.
