بهگزارش خبرنگار میراثآریا، این نشست روز چهارشنبه 9 اردیبهشت 1405 باحضور معاون گردشگری و سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین و جمعی از مدیران و کارشناسان این مجموعه برگزار شد و برنامههای پیشبینیشده برای میزبانی از شهروندان و گردشگران در روز ۱۹ اردیبهشت ماه در دولتخانه صفوی مورد بررسی قرار گرفت .
بررسی پیشنهادات برای اجرای برنامههای نمادین آیینی با هدف معرفی فلسفه پنجاهبهدر به گردشگران و اجرای رویدادهای فرهنگی و هنری متنوع و متناسب با این روز برای پاسداشت این آیین کهن از محورهای این نشست بود.
آئین کهن "پنجاه بدر" آئین بارانخواهی قزوینیها از درگاه مهر ایزدی در پنجاهمین روز بهار که ریشه در اعتقادات مردم قزوین دارد و تاکنون پابرجاست، مراسمی شبیه سیزده بدر است با این تفاوت که شهروندان قزوینی در این روز برای طلب باران و نیایش ساعاتی را همراه با خانواده در دل طبیعت سپری میکنند. این آئین در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۹ با شماره ۱۸۵ در فهرست میراث ناملموس ملی به ثبت رسیده است.
انتهای پیام/
نظر شما