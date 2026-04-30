۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۶

نشست هم‌اندیشی ویژه آیین کهن پنجاه‌بدر در قزوین برگزار شد

در ایام نزدیک به برگزاری آیین کهن «پنجاه‌به‌در»، میراث ناملموس و سنت دیرینه مردم قزوین همزمان با پنجاهمین روز از بهار طبیعت، جلسه ویژه‌ برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای گرامیداشت این رسم کهن در قزوین برگزار شد.

 به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نشست روز چهارشنبه 9 اردیبهشت 1405 باحضور معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین و جمعی از مدیران و کارشناسان  این مجموعه برگزار شد و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای میزبانی از شهروندان و گردشگران در روز ۱۹ اردیبهشت ماه در دولتخانه صفوی مورد بررسی قرار گرفت .

بررسی پیشنهادات برای اجرای برنامه‌های نمادین آیینی با هدف معرفی فلسفه پنجاه‌به‌در به گردشگران و اجرای رویدادهای فرهنگی و هنری متنوع و متناسب با این روز برای پاسداشت این آیین کهن از محورهای این نشست بود.

آئین کهن "پنجاه بدر" آئین باران‌خواهی قزوینی‌ها از درگاه مهر ایزدی در پنجاهمین روز بهار که ریشه در اعتقادات مردم قزوین دارد و تاکنون پابرجاست، مراسمی شبیه سیزده بدر است با این تفاوت که شهروندان قزوینی در این روز برای طلب باران و نیایش ساعاتی را همراه با خانواده در دل طبیعت سپری می‌کنند. این آئین در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۹ با شماره ۱۸۵ در فهرست میراث ناملموس ملی به ثبت رسیده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405021000621
فرزانه فتحی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha