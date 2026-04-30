۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۸

برگزاری دوره‌های تخصصی ویژه مدیران تاسیسات و فعالان حوزه گردشگری در قزوین

با هدف توانمندسازی و بازآموزی منابع انسانی حوزه گردشگری، 2 دوره آموزشی ویژه مدیران تاسیسات و فعالان گردشگری به مدت 10 ساعت در سالن اجتماعات مهندس بهشتی واقع در عمارت تاریخی داعی قزوین برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دوره مدیریت بحران و افزایش تاب‌آوری تاسیسات گردشگری روز سه‌شنبه 8 اردیبهشت ماه 1405 با حضور 60  نفر از فعالان عرصه گردشگری استان برگزار  و در آن سرفصل‌هایی چون "بحران در صنعت گردشگری، تداوم کسب و کار پس از بحران، تامین منابع و لجستیک در بحران، ذخیره‌سازی کالا و تجهیزات" توسط امیرحسین مسعودی مدرس دوره برای شرکت‌کنندگان ارائه شد.

دوره آشنایی با مدیریت اقامتگاه‌های بوم گردی و سنتی ، روز چهار شنبه ۹ اردیبهشت ماه برگزار شد که در این دوره آموزشی ۵۰ نفر از فعالان حوزه گردشگری استان با تدریس محسن مردانی با مباحثی چون شاخص‌های اقتصادی و هوشمندسازی، مبانی زیست محیطی، درجه بندی اقامتگاه‌ها، کیفیت خدمات و میزبانی و ... آشنا شدند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405021000622
فرزانه فتحی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha