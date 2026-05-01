بهگزارش خبرنگار میراثآریا، ابوالفضل حکیمپور امروز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در نشست تخصصی بررسی ثبت جهانی روستای گردشگری «ریاب» که با حضور مهدی بهاروند رئیس گروه توسعه محصولات گردشگری وزارت میراثفرهنگی، محمد رکنی معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی خراسان رضوی، محمد برزگر مسئول بازاریابی گردشگری داخلی استان، کمال خانی مسئول بومگردیهای استان و معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناباد برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه در حوزه اطلاعرسانی و تبلیغات درباره اهمیت و جایگاه این دهکده گردشگری ضعیف عمل شده و آنطور که باید از ظرفیت عظیم ریاب برای معرفی به جهان و گردشگران استفاده نشده است.
فرماندار گناباد با بیان اینکه روستای ریاب از نظر ظرفیتهای تاریخی و گردشگری با بسیاری از شهرهای تاریخی ایران برابری میکند، افزود: توانمندسازی جوامع محلی در حوزههای زراعت، دام، کشاورزی، گردشگری و تاریخ میتواند ظرفیتهای متفاوتی را برای کمک به اقتصاد محلی ایجاد کند. خرسندی بزرگ آن است که مردم ریاب خود به این درک رسیدهاند که گردشگری مسیری مطمئن برای درآمدزایی و توسعه پایدار است.
حکیمپور اقتصاد گردشگری را محور توسعه شهرستان دانست و تصریح کرد: تکمیل پروژههای تاریخی و گردشگری روستای ریاب در دستور کار فوری قرار دارد و ثبت جهانی این روستا را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد. باید همه امکانات فراهم شود تا ریاب به الگویی موفق در حوزه گردشگری روستایی تبدیل گردد و سایر روستاهای دارای ظرفیت شهرستان نیز از این تجربه بهرهمند شوند.
او در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از نقاط ضعف اساسی اشاره کرد و گفت: متأسفانه ورودیهای شهرستان گناباد که ویترین شهرستان محسوب میشوند، بهسازی و توجه لازم را ندیدهاند و از شناسایی و معرفی ظرفیتهای شهرستان بیبهره ماندهاند. این موضوع باید در اولویت قرار گیرد.
فرماندار گناباد بر نقش صنایع دستی به عنوان پایه کار تأکید کرد و خواستار اعطای تسهیلات و ایجاد مراکز صنایع دستی در منطقه شد.
این نشست همراه با بازدید میدانی از روستای ریاب انجام گرفت.
روستای ریاب با قدمتی بیش از هزار سال، در فاصله سه کیلومتری غرب شهر گناباد و در جوار قنات جهانی قصبه قرار دارد. این روستا با برخورداری از معماری خشتی اصیل، نظام آبیاری قناتمحور و بافت تاریخی شامل برجهای دیدهبانی، آبانبار، عمارت و آرامگاههای تاریخی، به عنوان یکی از هشت روستای نهایی ایران برای روستاهای جهانی گردشگری معرفی شده است.
