بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هادی قاسمی نافچی روز شنبه ۱۲ اردیبهشتماه جاری گفت: هماکنون افزونبر ۱۰۰ مجوز برای راهاندازی اقامتگاههای بومگردی در چهارمحال و بختیاری صادر شده است.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: افزایش تعداد اقامتگاههای بومگردی در بام ایران از مهمترین برنامههای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در سالجاری بهشمار میرود.
قاسمی تصریح کرد: حمایت از سرمایهگذاری در بخش گردشگری از اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری در سالجاری است.
انتهای پیام/
نظر شما