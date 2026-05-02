به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی قاسمی نافچی روز شنبه ۱۲ اردی‌بهشت‌ماه جاری گفت: هم‌اکنون افزون‌بر ۱۰۰ مجوز برای راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی در چهارمحال و بختیاری صادر شده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: افزایش تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی در بام ایران از مهم‌ترین برنامه‌های اداره‌کل میراث‌‍‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در سال‌جاری به‌شمار می‌رود.

قاسمی تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری در سال‌جاری است.

انتهای پیام/