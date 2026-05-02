گردشگری نقش کلیدی در استان فارس دارد/ لزوم توجه ویژه به ورود گردشگر به استان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی روز شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه جاری در دیدار نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر پاسارگاد و جمعی از سرمایه‌گذاران که با هدف بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در حوزه گردشگری برگزار شد، با اشاره به اهمیت گردشگری برای اقتصاد استان و مشکلات موجود در این حوزه، گفت: چراغ گردشگری در ایام کرونا و پس از آن افاقات دیگر در کشور خاموش بود و حالا انتظار داریم که گردشگران به استان برگردند. ورود گردشگر به استان مانند ورود آب به حوزه کشاورزی است و باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس تأکید کرد: با وجود چالش‌ها، امید به بهبود وضعیت گردشگری وجود دارد و ما باید صبوری کنیم و به آینده امیدوار باشیم. ایران به زودی به گلستان تبدیل خواهد شد و گردشگری در این مسیر نقش کلیدی خواهد داشت.

مریدی با بیان اینکه حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر پاسارگاد و جمعی از سرمایه‌گذاران در این جلسه، نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان و بخش خصوصی برای بهبود وضعیت گردشگری در استان است، به مشکلات تخصیص اعتبار و همچنین چالش‌های موجود در مزایدات اشاره کرد و گفت: ما باید به دنبال راهکارهایی باشیم که بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تعاونی‌ها، به توسعه گردشگری کمک کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس همچنین به اهمیت همکاری بین بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند نقش کلیدی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری ایفا کنند و ما باید از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنیم.

مریدی تأکید کرد: باید به دنبال ایجاد تسهیلات و مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران باشیم تا بتوانیم پروژه‌های گردشگری را به سرانجام برسانیم.

او در این جلسه بر لزوم پیگیری مستمر مسائل مطرح شده تأکید کرد و گفت: ما باید به صورت مستمر و با همکاری یکدیگر، به دنبال حل مشکلات موجود باشیم و از هر فرصتی برای توسعه گردشگری استفاده کنیم. این امر نه تنها به نفع استان فارس، بلکه به نفع کل کشور خواهد بود.

درادامه نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی، نیز در این دیدار، از تلاش‌های مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس، در پیگیری مسائل مربوط به تخت جمشید و پاسارگاد تقدیر کرد و گفت: ما باید به دنبال حل مشکلات موجود باشیم و با نگاهی مثبت به آینده، تلاش کنیم تا گردشگری در استان رونق بگیرد.

اسفندیار عبداللهی، همچنین به موضوع حریم و عرصه پاسارگاد اشاره کرد و خواستار تعیین تکلیف این مسئله شد.

او افزود: ما باید با همکاری یکدیگر، زمینه‌های لازم برای جذب گردشگر را فراهم کنیم و از ظرفیت‌های موجود به بهترین نحو استفاده کنیم.

در این جلسه، همچنین امیر تیمور خسروی شهردار پاسارگاد نیز گفت: ما باید به دنبال راهکارهایی باشیم که بتوانیم با همکاری یکدیگر، به توسعه گردشگری در این منطقه کمک کنیم. پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری ایران، نیازمند توجه ویژه است و باید از ظرفیت‌های آن به بهترین نحو استفاده کنیم.

همچنین جمعی از سرمایه‌گذاران حاضر در جلسه نیز نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند و خواستار مشکلات سرمایه گذاری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری شهرستان پاسارگاد شدند.

