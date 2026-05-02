به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد احمدی اظهار کرد: شهرستان تویسرکان دارای ۱۳ خانه مسافر بوده و این شهرستان با دارا بودن این تعداد خانه مسافر به نسبت وسعت و جمعیت خود در استان رتبه نخست را داراست.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تویسرکان با اشاره به فعالیت سه خانه بومگردی در این شهرستان، تصریح کرد: روستای آرتیمان، منطقه گزندر، روستای حاجیآباد سه روستایی بوده که در این شهرستان دارای خانه بومگردی هستند.
او از راهاندازی یک خانه بومگردی جدید در آینده نزدیک در این شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: این خانه بومگردی در حال پیگیری مجوز بوده و بهزودی مجوز آن برای راهاندازی صادر خواهد شد.
احمدی با بیان اینکه از راهاندازی و ایجاد خانههای بومگردی در راستای رونق صنعت سبز گردشگری شهرستان تویسرکان استقبال میکنیم، تأکید کرد: امروزه خانههای بومگردی در راستای توسعه گردشگری روستایی در زمره صنایعسبز به دور از آلودگی و تخریب زیستمحیطی ضمن ممانعت از مهاجرت روستائیان به شهرها، سبب مهاجرت معکوس بوده و در دوران خشکسالی نیز جایگزین مناسبی برای کشاورزی به شمار میرود و میتواند ارزآوری و اشتغالزایی و درآمدزایی مناسبی برای روستاها به همراه داشته باشد، در این بین یکی از تأثیرات مهم گردشگری روستایی فعالیت و اشتغالزایی برای زنان بومی و روستایی است که نباید از آن غافل شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تویسرکان در پایان تصریح کرد: تعداد دو سفرهخانه سنتی نیز در این شهرستان فعالیت میکنند.
