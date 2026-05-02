به گزارش خبرنگار میراثآریا، خلیج فارس بهعنوان بخشی از هویت تاریخی و منافع ملی ایران، همواره نقشی کلیدی در تعاملات علمی، تمدنی و اقتصادی منطقه داشته است. بزرگداشت این روز، فرصتی برای بازاندیشی در ضرورت حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی این پهنه آبی و تقویت گفتمان علمی درباره آینده آن است.
آیین بزرگداشت روز ملی خلیج فارس با حضور استادان، پژوهشگران و متخصصان حوزههای مرتبط با موضوعات باستانشناسی، حفاظت و مرمت، زبانشناسی، مردمشناسی و گردشگری، نمایشگاه تخصصی شامل گزیدهای از نقشههای کهن خلیج فارس، پوشاک مردمان کرانههای خلیج فارس، هنرهای ملی مردمان کرانههای خلیج فارس) و سنگنگاری (پتروگرافی) نمونههای سنگ محوطههای باستانی خلیج فارس، در سالن خلیج فارس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار میشود.
این برنامه روزهای دوشنبه و سهشنبه ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۰ تا ۱۴ بصورت حضوری و برخط به آدرس https://skyroom.online/ch/richt/pajouheshi برقرار است.
از پژوهشگران، استادان، دانشجویان و علاقهمندان دعوت میشود در این رویداد علمی و فرهنگی حضور یافته و با مشارکت خود بر غنای مباحث این حوزه بیافزایند.
انتهای پیام/
نظر شما