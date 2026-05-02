به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرناز فرهی‌مقدم با تاکید بر غنای تاریخی و فرهنگی شهربابک واقع در شمال غربی استان کرمان، بیان کرد: نام این شهر ریشه در دوران ساسانیان دارد و بنای آن را به اردشیر بابکان نسبت می‌دهند، که این امر نه تنها هویت تاریخی آن را نشان می‌دهد، بلکه نمادی از پیوند عمیق کرمان با تمدن باستانی ایران است.

سرپرست معاون میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: یکی از جواهرات مواریث‌فرهنگی در شهربابک، روستای دستکند میمند است که در ۳۶ کیلومتری شرق شهر قرار دارد، این مجموعه منحصربه‌فرد شامل حدود ۴۰۰ خانه کنده‌ شده در دل کوه با بیش از ۲۰۰۰ اتاق همراه با مسجد، حسینیه، حمام و مدرسه است که اقامتگاه زمستانی مردم کوچ‌نشین این منطقه را تشکیل می‌دهد.

او در ادامه اظهار کرد: از سال ۱۳۸۰، ما در پایگاه فرهنگی روستای میمند با مرمت و احیا فضاها، بازنده‌سازی صنایع‌دستی مانند نجاری، نمدمالی و آهنگری و ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی در خانه‌های دستکند، مرکز اسناد، موزه مردم‌شناسی، نمایشگاه عکس، کارگاه‌های صنایع دستی و دیگر امکانات، فعالیت‌های خود را در راستای معرفی ملی و فراملی این روستا آغاز کرده و این روند همچنان ادامه دارد.

فرهی‌مقدم در پایان خاطرنشان کرد: میمند به عنوان یکی از روستاهای شگفت‌انگیز ایران، برنده جایزه بین‌المللی «ملینا مرکوری» شده و در زمستان ۱۳۹۴ به ثبت جهانی یونسکو رسیده و ما مفتخریم که این میراث جهانی را حفظ و حراست کرده تا به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

