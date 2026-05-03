بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مجاهد کرباسی گفت: این تسهیلات از محل اختیارات حوزه نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و تسهیلات تبصره ۱۵ با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد و با هدف تقویت زیرساختها، حمایت از هنرمندان و فعالان گردشگری و توسعه صنایعدستی پرداخت شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اردکان افزود: تاکنون تعدادی از فعالان این حوزه موفق به دریافت تسهیلات شدهاند و پرونده سایر متقاضیان نیز در مراحل نهایی بررسی قرار دارد که پس از طی فرآیندهای اداری، تسهیلات آنان نیز پرداخت خواهد شد.
کرباسی با تأکید بر نقش کلیدی گردشگری و صنایعدستی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی تصریح کرد: امیدواریم با تخصیص این تسهیلات بتوانیم گامی مؤثر در جهت رونق کسبوکارها، حفظ و توسعه هنرهای اصیل صنایعدستی و افزایش توان فعالان این حوزه برداریم.
او اضافه کرد: این اقدام حمایتی، بخشی از برنامههای اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اردکان برای تقویت اقتصاد و حمایت عملی از هنرمندان صنایعدستی و گردشگری شهرستان است.
