به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد افشار گفت: مسائل و مشکلات بازارچه‌های استان، به ویژه در شهرستان‌های اردبیل و مشگین‌شهر و همچنین ساختمان صنایع‌دستی در شهرستان گرمی طی بازدیدهایی بررسی شد.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: ساماندهی بازارچه‌های صنایع‌دستی به ویژه در مشگین‌شهر و اردبیل در دستور کار است و مشکلات احصا شده این بازارچه‌ها با پیگیری‌های مستمر رفع می‌شود تا شاهد رونق بازارچه‌های صنایع‌دستی باشیم.

او تاکید کرد: همچنین در بازدید از ساختمان صنایع‌دستی شهرستان گرمی، با توجه به ظرفیت‌های این منطقه روند تبدیل ساختمان به خانه خلاق صنایع‌دستی پیگیری شد تا این ساختمان محلی برای آموزش، تولید و احیای رشته‌های منسوخ شده باشد.

افشار همچنین با اشاره به ضرورت تداوم آموزش صنایع‌دستی، ادامه داد: آموزش صنایع‌دستی با هدف معرفی، توسعه و ترویج و ایجاد فرصت اشتغالزایی برای علاقمندان به این حوزه و به عنوان یکی از رسالت‌های مهم اداره کل میراث‌فرهنگی با مساعد شدن شرایط بعد از جنگ تحمیلی رمضان طبق روال سابق به صورت رایگان در تمامی مراکز آموزش استان برقرار خواهد شد.

انتهای پیام/