به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجاهد کرباسی بیان کرد: روز شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه، در راستای مقابله مؤثر با تهدید موریانه‌ها و کاهش خطر آسیب به بخش‌های چوبی سازه، عملیات تزریق سم و کنترل موریانه در این بنای تاریخی انجام شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان با اشاره به افزایش فعالیت موریانه‌ها در فصل بهار و به‌دلیل قرارگیری این سازه در معرض تغذیه موریانه‌ها، گفت: به همین منظور، عملیات انجام‌شده با روش تزریق سموم شیمیایی بادوام صورت گرفت تا کنترل موریانه‌ها به شکل پایدار انجام شود.

او خاطرنشان کرد: این اقدام توسط اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اردکان با همکاری مرکز تحقیقات بیولوژیک پایگاه میراث جهانی یزد و دهیاری روستای ترک‌آباد انجام شده است.

همچنین در جریان بازدید معاون فرمانداری ویژه اردکان، بخشدار مرکزی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان و جمعی از مسئولان از این بنای ارزشمند، ضمن تأکید بر لزوم حفظ ابنیه تاریخی، مقرر شد با توجه به تعلق مالکیت ملک به اداره اوقاف و امور خیریه، پیگیری‌های لازم برای واگذاری آن به بخش خصوصی با کاربری گردشگری، از طریق دهیاری صورت پذیرد.

آسیاب آبی ترک آباد که قدمت آن به دوران قاجاریه بازمی‌گردد، با شماره ۱۱۰۷۱ در ۱۶ شهریور ۱۳۸۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

