به گزارش خبرنگار میراثآریا، علیرضا نثاری با بیان اینکه روستای دهفول نهاوند در آستانه ثبت ملی بهعنوان مهد مبل منبت گل برجسته ایران قرار دارد، اظهار کرد: ثبت ملی مبل و مبنت دهفول نقطه عطفی برای معرفی گستردهتر این هنر اصیل ایرانی و جذب سرمایهگذاری در حوزه صنایعدستی خواهد بود.
نماینده مردم شهرستان نهاوند در مجلس شورای اسلام اظهار کرد: در آینده نزدیک و پس از تکمیل مراحل اداری، روستای دهفول نهاوند به عنوان مهد مبل منبت گل برجسته ایران در فهرست آثار ملی و ظرفیتهای مهم صنایعدستی کشور به ثبت خواهد رسید.
او افزود: تاکنون ۶۰ نفر از تولیدکنندگان این روستا تسهیلات حمایتی دریافت کردهاند و فعالان این حوزه، چه در کارگاههای شهرک صنعتی و چه در داخل روستا، بدون محدودیت از پشتیبانی دولت برخوردار شدهاند.
نثاری ادامه داد: تمام مراحل تکمیلی تولید شامل پارچهرویکوبی و رنگآمیزی در خود روستا و در همین کارگاهها انجام میشود که هم موجب صرفهجویی در هزینهها و هم حفظ اصالت و کیفیت محصول میشود.
نماینده مردم نهاوند در مجلس با بیان اینکه روستای دهفول ۲۵۰ کارگاه مبل منبت گل برجسته دارد که هماکنون ۱۶۰ کارگاه فعال هستند، تاکید کرد: محصولات این کارگاهها نه تنها در سراسر کشور توزیع میشود بلکه بخش قابلتوجهی نیز ظرفیت صادرات دارد.
او در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر در روستا چهار نمایشگاه دائمی عرضه مبل منبت گل برجسته فعال است که مقصد بازدید خریداران و گردشگران تخصصی از نقاط مختلف کشور محسوب میشود.
