۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۷

فعالان صنایع‌دستی دهفول تسهیلات دریافت کردند/ فعالیت ۲۵۰ کارگاه مبل منبت در روستا

فعالان صنایع‌دستی دهفول تسهیلات دریافت کردند/ فعالیت ۲۵۰ کارگاه مبل منبت در روستا

نماینده مردم شهرستان نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون ۶۰ نفر از تولیدکنندگان این روستا تسهیلات حمایتی دریافت کرده‌اند و فعالان این حوزه، چه در کارگاه‌های شهرک صنعتی و چه در داخل روستا، بدون محدودیت از پشتیبانی دولت برخوردار شده‌اند.  

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا نثاری با بیان اینکه روستای دهفول نهاوند در آستانه ثبت ملی به‌عنوان مهد مبل منبت گل برجسته ایران قرار دارد، اظهار کرد: ثبت ملی مبل و مبنت دهفول نقطه عطفی برای معرفی گسترده‌تر این هنر اصیل ایرانی و جذب سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع‌دستی خواهد بود. 

نماینده مردم شهرستان نهاوند در مجلس شورای اسلام اظهار کرد: در آینده نزدیک و پس از تکمیل مراحل اداری، روستای دهفول نهاوند به‌ عنوان مهد مبل منبت گل برجسته ایران در فهرست آثار ملی و ظرفیت‌های مهم صنایع‌دستی کشور به ثبت خواهد رسید.  

او افزود: تاکنون ۶۰ نفر از تولیدکنندگان این روستا تسهیلات حمایتی دریافت کرده‌اند و فعالان این حوزه، چه در کارگاه‌های شهرک صنعتی و چه در داخل روستا، بدون محدودیت از پشتیبانی دولت برخوردار شده‌اند.  

نثاری ادامه داد: تمام مراحل تکمیلی تولید شامل پارچه‌روی‌کوبی و رنگ‌آمیزی در خود روستا و در همین کارگاه‌ها انجام می‌شود که هم موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها و هم حفظ اصالت و کیفیت محصول می‌شود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس با بیان اینکه روستای دهفول ۲۵۰ کارگاه مبل منبت گل برجسته دارد که هم‌اکنون ۱۶۰ کارگاه فعال هستند، تاکید کرد: محصولات این کارگاه‌ها نه تنها در سراسر کشور توزیع می‌شود بلکه بخش قابل‌توجهی نیز ظرفیت صادرات دارد.  

او در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر در روستا چهار نمایشگاه دائمی عرضه مبل منبت گل برجسته فعال است که مقصد بازدید خریداران و گردشگران تخصصی از نقاط مختلف کشور محسوب می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405021300807
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha