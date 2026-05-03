به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری گفت: با بررسی طرح اولیه دهکده گردشگری سلامت با سرمایهگذاری هلدینگ هگتا در شهرستان نیر، اعضای کمیته فنی با این طرح موافقت کردند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: این پروژه یکی از تفاهمنامههای همایش بینالمللی سرمایهگذاری است که آذر ماه سال گذشته برگزار شد و با پیگیریهای انجام شده و تفاهمنامه چهارجانبه مابین استانداری اردبیل، اداره کل میراثفرهنگی، شرکت آب منطقهای و هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی روند اجرای این پروژه در حال انجام است.
او تاکید کرد: دهکده سلامت در منطقه قینرجه شهرستان نیر با میزان سرمایهگذاری ۲هزار ۲۳۹ میلیارد تومانی در زمینی به مساحت ۱۵۰هزار مترمربع و با اشتغالزایی برای ۲۵۰ نفر پیشبینی شده است که میتواند موجب توسعه گردشگری سلامت در استان باشد.
جباری همچنین با اشاره به بخشهای مختلف این پروژه، ادامه داد: در طرح اولیه دهکده سلامت فضاهایی مانند بخش پزشکی، آبدرمانی تخصصی، فضای اقامتی، بخش آکادمی سلامت، بخش تفریحی، ورزشی و خانوادگی و بخش تغذیه و بازتوانی در نظر گرفته شده است.
